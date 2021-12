Habeck tahab roheenergiale üleminekul arendada ka Saksamaa majandust

"Kliimaneutraalsuse saavutamine on hiiglaslik projekt, seal on tohutult palju muutusi. Kardetakse töökohtade kadumist, samuti luuakse uusi võimalusi. Seda kõike ei saa korraldada autoritaarsel viisil. Sellisteks muutusteks tuleb luua keskkond, ühiskond peab seda toetama," ütles Habeck ajalehele Süddeutsche Zeitung.

Sõjajärgsel ajastul viidi Lääne-Saksamaal majandusminister Ludwig Erhardi juhtimisel ellu "majandusime" (Wirtschaftswunder). Nüüd juhib sama ministeeriumi Robert Habeck, tema haldusalasse kuuluvad veel kliimapoliitika küsimused.

"Kliima ja majanduse küsimused liideti ühe ministeeriumi alla, et süsteem ümber kujundada. Heitkoguste vähendamine peab tugevdama riigi majanduse konkurentsivõimet, " ütles Euroopa Parlamendi roheliste saadik Sven Giegold.

Habeck peab ka tagama, et koalitsiooniparteid toetavad roheenergiale üleminekut.

Saksamaa järgmiseks rahandusministriks saab FDP juht Christian Lindner, kes toetab eelarvetasakaalu. Kliimaneutraalsuse saavutamiseks tuleb aga palju kulutada. Hinnanguliselt tuleb roheenergiale üleminekuks kulutada 50-60 miljardit eurot aastas, vahendas Politico.

"See on kõige ambitsioonikam kliimaprogramm, mis Saksamaal kunagi on olnud. Nõustun, et see meenutab mingil määral Wirtschaftswunderit. Vähemalt sellel on potentsiaali selleks, kuid ainult siis, kui see ka tegelikult õnnestub," ütles Saksamaa majandusuuringute instituudi energiaosakonna juht Claudia Kemfert.

Koalitsioon plaanib 2030. aastaks lõpetada kivisöe kasutamise elektrienergia tootmiseks. Riik sulgeb ka tuumajaamu. Samas kasvab riigis elektritarbimine.

Habeck peab tagama, et riigis laiendatakse tuule- ja päikeseenergia kasutamist. Ta peab arvestama bürokraatia, liidumaade ja looduskaitsjate vastuseisuga.

Habeckil on siiski olemas varasemad kogemused roheenergia juurutamisel. Aastatel 2012-2018 oli ta Schleswig-Holsteini liidumaa energiaminister. Tema juhtimisel suurendati piirkonnas tuuleenergia tootmisvõimsust kaks korda.

"Schleswig-Holsteinis sai Habeck kõige intensiivsema koolituse selleks, mis teda ootab nüüd ees föderaaltasandil," ütles Schleswig-Holsteini endine peaminister Torsten Albig

Albigi sõnul tegutseb Habeck pragmaatiliselt. "Tal on selged väärtused ja seisukohad. Kuid ta proovib alati mõista teist poolt. Ta tahab mõista, miks tuulikud häirivad inimesi, et siis lõpuks kompromiss leida," ütles Albig.

Habeck näitas Schleswig-Holsteinis üles poliitilist paindlikkust. 2016. aastal aeglustas ta taastuvate energiaallikate kasutuselevõtmist, et mitte ohustada roheenergiale ülemineku aktsepteerimist laiema avalikkuse seas.

Albigi sõnul ootab ta, et Habecki roheenergia plaan oleks majanduslikult edukas.

"See on suurepärane võimalus näidata, et me ei tee seda mitte ainult sellepärast, et oleme head inimesed, vaid ka seepärast, et oleme huvitatud töökohtadest ja heaolust," ütles Albig.