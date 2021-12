Kallas: Venemaale ei tohi anda otsustusõigust NATO asjades

"Esiteks, Venemaale ei tohi mitte mingil juhul anda sõnaõigust selle üle, kes võivad või ei või NATO-sse kuuluda. Teiseks, Venemaale ei tohi anda mitte mingisugust sõnaõigust selle üle, kuidas NATO oma territooriumi kaitset korraldab. Ja kolmandaks, Euroopa ja meie julgeolekuküsimusi peab arutama kõigi liitlastega," ütles Kallas valitsuse pressikonverentsil.

Kallase sõnul on tal valitsuse seisukohtadest kavas rääkida ka president Alar Karisega ja Balti regiooni teiste peaministritega.

"Me kõik teame, mis on Venemaa plaan. Venemaa plaan on sõjalise jõu ja ähvarduste mõjul sundida Ukrainat oma otsuseid muutma, sundida NATO-t valima teatud teid. Ja mis kõige murettekitavam – soov jaotada Euroopa mõjusfäärideks. Me oma ajaloost selliseid hetki mäletame ja meil puudub igasugune naiivsus sellel teemal. See on lubamatu, see on moraalselt vale ja seda tuleb ka selgelt Venemaale öelda," lausus Kallas.

Biden pidas teisipäeval Putiniga kahetunnise videokohtumise ning kolmapäeval tuli välja paljusid šokeerinud avaldusega, et tahab kokku kutsuda NATO suuremate liitlaste ning Venemaa kohtumise, millel arutada Venemaa presidendi nurinat alliansi üle.

"Kohtumisel võiks osaleda vähemalt neli NATO liitlast ja Venemaa, et arutada suures plaanis Venemaa muresid seoses NATO tulevikuga ja kas peaksime välja töötama mingisuguse kompromissi, et idatiival pingeid vähendada," ütles USA riigipea Valge Maja juures tehtud avalduses.

Venemaa on praeguseks toonud Ukraina piiride lähistele üle 100 000 sõjaväelase ning USA luure andmeil valmistub Moskva sissetungiks läände pürgivasse naaberriiki. Vaatlejad on leidnud, et Venemaa kasutab sõjalise jõuga ähvardamist, et saavutada järeleandmisi USA kohalolekus Euroopas või muudes NATO-t puudutavates küsimustes.