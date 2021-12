Moskva: NATO peab võtma tagasi Ukraina ja Gruusia ühinemise lubaduse

NATO peaks ametlikult loobuma 2008. aasta otsusest avada uks liitumiseks Gruusiale ja Ukrainale ning Moskvale garantiide andmine bloki idapoolse laienemise pidurdamise kohta on lääne fundamentaalsetes huvides, teatas reedel Venemaa.

Vene välisministeerium nõudis ka, et NATO lõpetaks sõjaliste õppuste korraldamise Venemaa piiride lähistel. Hiljem kavatseb Venemaa avalikustada edasised julgeolekualased ettepanekud, teatas ministeerium.

Varem sel nädalal pidas Venemaa president Vladimir Putin ja USA president Joe Biden kaks tundi kestnud vestluse, milles Putin nõudis lääne kirjalikku garantiid selle kohta, et Ukraina ei ühine NATO-ga.

Viimase paari nädala jooksul on Venemaa Ukraina piiril liigutanud umbes 100 000 sõdurit. Putin ei öelnud, kas Moskva kavatseb naaberriiki tungida või mitte, kuid rõhutas, et Venemaal on õigus kaitsta oma julgeolekut.

Reedel teatas Vene välisministeerium, et USA peaks ametlikult sulgema ukse nii Ukrainale kui ka Gruusiale, kellele lubati 2008. aastal liikmesust.

"Euroopa julgeoleku fundamentaalsetes huvides on vajalik ametlikult loobuda 2008. aasta NATO Bukaresti tippkohtumise otsusest, mille järgi Ukraina ja Gruusia saavad NATO liikmeteks," teatas ministeerium avalduses.

Moskva lisas, et Ukraina ja Gruusia püüdluste toetamisega rikub NATO kõikide Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) riikide aluspõhimõtet, mille järgi ei tugevdata oma julgeolekut teiste riikide julgeoleku arvelt.

Ministeerium märkis, et NATO peab tagama, et relvad, mis ohustaksid Venemaa julgeolekut, ei jõuaks suurriigi läänepiiride lähistele, ei NATO liikmesriikide ega teiste riikide territooriumile.

Moskva tahab NATO-lt ka konkreetset vastust mitmele eelnevale ettepanekule, sealjuures nõudmisele, et NATO õppused tuleb viia kaugemale NATO ja Vene vägede kontaktjoonelt.

Venemaa, USA ja NATO kaitseametnike regulaarne dialoog peaks jätkuma, lisati.

Ukraina ei ole NATO-ga ühinemisele lähedal, kuid Ameerika Ühendriigid aitavad õpetada välja Ukraina sõdureid ning USA on lubanud ka enam kui 2,5 miljardit dollarit riigi sõjaväe toetuseks.

NATO tõrjus Moskva nõudmist

NATO peasekretär Jens Stoltenberg lükkas reedel tagasi Venemaa üleskutse läänele võtta tagasi Ukrainale antud kutse liituda alliansiga.

"NATO suhted Ukrainaga otsustavad 30 NATO liitlast ja Ukraina, mitte keegi teine," ütles Stoltenberg ühisel pressikonverentsil Saksamaa kantsleri Olaf Scholziga.

"Me ei saa nõustuda sellega, et Venemaa üritab taastada süsteemi, kus suurriikidel nagu Venemaa on mõjusfäärid, kus nad saavad kontrollida või otsustada, mida teised liikmed saavad teha," lisas ta.