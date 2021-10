Indrek Saar uuesti sotside esimeheks ei kandideeri

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Indrek Saar ei plaani uuesti erakonna esimeheks kandideerida. Valmisolekust erakonna juhiks kandideerida on teatanud Riina Sikkut ja Lauri Läänemets.

"Minu otsus on, et ma ei kandideeri uuesti esimeheks. Erakond valib endale sel korral riigikogu valimisteks peaministri kandidaadi ja ma arvan, et selle läbi peab uus inimene tooma erakonnale ka uut energiat," ütles Saar Eesti Päevalehele ja Delfile.

Sotsiaaldemokraadid otsustasid suvel, et enne kohalike omavalitsuste valimisi juhte ei vahetata ning erakonna uus juhtkond valitakse hiljemalt veebruaris.

2019. aastal Indrek Saare vastu sotside esimeheks kandideerinud Riina Sikkut ütles esmaspäeval ERR-ile, et kui talvel üldkogu toimub, kandideerib ta kindlasti juhatusse ja on valmis ka kandideerima erakonna esimeheks.

"Ega kahe aasta taguse ajaga tegelikult midagi muutunud ei ole. Nagu ma tol korral olin valmis kandideerima, siis ma ei näe, et see vajadus kuidagi muutunud oleks," sõnas Sikkut.

Uuesti esimeheks kandideerimiseks on valmis ka 2019. aastal juhiks kandideerinud Lauri Läänemets. Läänemets märkis, et näeb vajadust uue juhi järele ja on valmis esimeheks kandideerima.

"Ma olen täiesti veendunud, et ainult selline liberaalne suund ei anna meile tulemusi. Tegelikult sotsiaaldemokraadid eelkõige peaksid olema sotsiaaldemokraadid," rääkis Läänemets esmaspäeval.