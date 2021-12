Oidsalu: Venemaa tahab end teha NATO uue strateegia osapooleks

Venemaa näeb võimalust NATO strateegilise kontseptsiooni muutuse viibides ja tahab NATO ümberraamistamises nii osaleda, et olla samuti uue raami osa, kasutades kõiki vahendeid, ütles Vladimir Putini ja Joe Bideni äsjast kohtumist kommenteerides julgeolekuekspert Meelis Oidsalu.

"Meie lähenemine on ilmselgelt läbi kukkunud, selle läbikukkumisega on lääs leppinud. Peame meelde tuletama läänele, milleni see läbikukkumine võib viia," ütles Oidsalu ETV hommikusaates.

Putin unistab Ukraina muutmisest lähivälismaaks, märkis Oidsalu. "Automaatselt, kui lähivälismaa on Ukraina, siis oleme mingil moel ka meie," jätkas ta. "Maismaapiir Venemaaga on kõigil kolmel Balti riigil."

Oidsalu tõdes, et USA ja eriti president Joe Bideni tegevus Venemaa ja Ukraina vahel kasvava pinge lahendamisel on olnud rohmakas.

"Segadus on võimalik, et ka Bideni enda peas. Bideni agendasse ei kuulunud tegelemine Ukrainaga. Ta tahab uut START-lepet, Hiina mõjuga toime tulla, Iraani tuumaleppesse tagasi tuua. Mingil määral on kõigis neis küsimustes USA-l vaja Putini toetust, millega Biden siis rohmakalt tegeleb," rääkis Oidsalu.

Oidsalu ütles samas, et Venemaa allutamine relvastuskontrolli meetmetele on ajaloo tagasipööramine, see pole loogiline, arvestades Krimmi okupeerimise järgset seisu. Pöörame siis ka Krimmi okupeerimise tagasi, lisas ta.

Bideni kiirustades kokku lepitud telefonikõne üheksa NATO idapoolse riigi juhtidega illustreerib kogu USA tegevuse ja retoorika rohmakust, tõdes Oidsalu: "Biden pidi vabandust pakuma rohmakuse eest."

Oidsalu ütles, et Eesti peaminister Kaja Kallas väga resoluutselt reageeris Bideni pakutud Venemaa ja NATO suurriikide kohtumise ideele. "Jõuline ja selge signaal. Väikeriigina polegi muud võimalust, kui valju häälega ja selgelt sekkuda ja teha seda varakult," ütles ta.

"Poolal oleks alust küsida artikkel neli konsultatsioone, kui on näha, et Venemaaga hakatakse midagi tegema väljaspool Põhja-Atlandi lepingu piire," ütles Oidsalu.