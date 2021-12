Boris Johnsoni abikaasa sünnitas tütre

Suurbritannia peaminister Boris Johnson ja tema abikaasa Carrie teatasid neljapäeval tütre sünnist. Vastsündinud tütar on paari teine laps.

"Nii emal kui tütrel läheb väga hästi. Paar tänab NHS-i meeskonda kogu nende hoolitsuse ja toetuse eest," ütles Johnsoni pressiesindaja.

Paari esiklaps Wilfred sündis 2020. aasta aprillis. Johnson nakatus aprillis ka koroonaviirusega ja sattus haigena kolmeks päevaks intensiivravile.

Johnsonil on varasematest suhetest viis last. Johnson abiellus Carriega mais salajasel tseremoonial. Johnson on olnud varem abielus kaks korda ning eelmise naisega vormistasid nad lahutuse mullu novembris.

Johnsoni valitsust räsib hetkel eelmisel aastal Downing Streetil toimunud jõulupeo skandaal. Meediasse lekkis hiljuti video, kus Johnsoni abid heidavad nalja eelmise aasta Downing Streeti jõulupeo üle, ehkki sel ajal olid rangete koroonapiirangute tõttu kõik kogunemised keelatud.