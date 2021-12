Mulluse lukustusaja peovideo viis Boris Johnsoni kimbatusse

Video on ilmses vastuolus Johnsoni ja teiste ministrite nädalaid kestnud kinnitustega, et mingit pidu ei peetud. Sündmus tuli maha salata, sest ajalehed kirjutasid kümnetele Downing Streeti töötajatele viidates, et 2020. aasta 18. detsembris peeti koosviibimine, mis kestis terve õhtu.

See ei ole esimene kord, kui Briti valitsuse silmakirjalikkus koroonapiirangute asjus ilmsiks tuleb. Skandaale on olnud varemgi ja juunis oli tervishoiuminister Matt Hancock sunnitud tagasi astuma armuloo tõttu abiga, mis sai saatuslikuks just koroonareeglite rikkumise tõttu.

"Me teame nüüd, et valitsus rikkus reegleid, nad pidasid pidu ja nüüd heidavad selle üle nalja. Nad suhtuvad üldsusesse põlgusega," ütles opositsioonilise Tööpartei liider Keir Starmer.

"Peaminister peab ette astuma, juhtunut tunnistama ja vabandama," lisas Starmer.

Johnson on korduvalt kinnitanud, et kõigist koroonareeglitest on kinni peetud. Kolmapäeval tuli tal vastata alamkojas juhtumit puudutavatele küsimustele.

Johnson teatas sisejuurdlusest väidetavalt lukustusajal peetud peo kohta.

"On sõnadetagi selge, et kui neid reegleid rikuti, järgneb distsiplinaarkaristus," ütles poliitilise surve alla sattunud Johnson parlamendis. Johnson palus vabandust kõigilt, keda see video solvas.

Video lekitati ITV Newsile teisipäeva õhtul, kuid Johnsoni büroo kinnitas siis endiselt, et mingit pidu ei olnud.

Tervishoiuminister Sajid Javid tühistas aga mitu kolmapäeva hommikuks kokku lepitud intervjuud, ja nii pole ühtki ministrit, kes küsimustele vastaks.

Video on tehtud eelmise aasta 22. detsembril pressikonverentsi proovis, kus ajakirjanikke ei olnud. Johnsoni toonane pressisekretär Allegra Stratton vastab nõunik Ed Oldfiedi ja teiste personaliliikmete küsimustele.

Kõik irvitavad ja heidavad nalja nõndanimetatud väljamõeldud peo üle, kus jutu järgi oli sööke ja jooke, mängiti mänge ja kinke jagas salajõuluvana.

"See väljamõeldud pidu oli ärikohtumine ja seal ei järgitud vahemaa nõuet," ütleb Stratton, rääkides juustust ja veinist ning mõtiskledes, kas peaminister oleks sellisele peole läbi sõrmede vaadanud.

Eelmise aasta detsembris kehtisid Londonis ranged koroonapiirangud ja siseruumides ei olnud lubatud rohkem kui kahe inimese kohtumised. Kontoripeod olid spetsiaalselt ära keelatud.

Peojutu videot on internetis vaadatud juba üle miljoni korra ning juhtunu on hukka mõistnud kõik erakonnad, ka konservatiivid. Mõned nõuavad Johnsoni tagasiastumist.