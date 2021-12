Lukas Humala uuringust: mingit sisulist plagiaati ei olnud

Tartu linnavolikogu esimees Tõnis Lukas (Isamaa) ütles, et erakonnakaaslasest abilinnapea Priit Humala uurimistööle langenud plagiaadisüüdistus on vormiline, mitte sisuline.

Lukas ütles ERR-ile, et Humal on plagiaadiväidetest rääkinud ka Tartu linnapea Urmas Klaasiga (RE) ning oma selgituse andnud.

"Lisaks sellele on see plagiaadisüüdistus, nii nagu ta ajakirjanduses esitati, vormiline, mitte sisuline. See tähendab, et kasutati ühe teise mehe lausestust, aga sisuliselt ei haaku see ju absoluutselt. Üks asi on koolist rääkida, teine raudteest. Nii et mingit sisulist plagiaati ei olnud," kommenteeris Lukas.

"Ma saan aru nii, et Ülo Vooglaid ja Priit Humal kommenteerivad seda koos. Linnapeaga ma sellest rääkisin ja praegu hetkel selle asjaga ei tegeleta rohkem, kui Priit Humal peab ise kommenteerima," lisas ta.

Lukas soovitabki Humalal ise plagiaadiväiteid kommenteerida. "Kindlasti peab avalikkusega suhtlema."

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium lükkas selle nädala kolmapäeval uuringu "Maanteedel veetavate kaupade modaalne nihe raudteele" paranduste tegemiseni tagasi ja leidis, et see ei vasta lepingus kirjeldatule. Puudusi on loetletud mitmesuguseid, kuid muu hulgas heidab ministeerium ette loomevargust, plagiaati.