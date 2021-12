Rail Balticu uuring tõi Tartu abilinnapea Humalale plagiaadisüüdistuse

Isamaa jagatud katuseraha arvelt tellitud 10 000 eurot maksvast uuringust, mille tegi majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi tellimusel Priit Humala isikus MTÜ Avalikult Rail Balticust, said ametnikud lugeda, et Eestis kehtivate taristutasudega kuluks üle 2000 aasta Rail Balticu Eesti osa maksumuseks prognoositud 1,6 miljardi euro teenimiseks konteinerite veoga. Veel said nad lugeda, et olemasoleval raudteel on viimase kahekümne aasta jooksul veetud Eesti ja Poola piiri vahel kaupa kokku 250 000 tonni, vähem kui Rail Balticule loodetud ühes kuus.

Seni avalikustamata 88-leheküljelisest uuringust saab ka teada, et suurusjärgus 2000 euroga ühe 40-jalase konteineri vedu doteerides oleks võimalik Eesti ja Poola piiri vahel raudteevedu alustada, kuid see tähendab suurt kulu Eesti maksumaksjale.

Töö esitamise tähtaeg oli lepingu järgi 15. november ja neli päeva hiljem sai Isamaa liikmest Priit Humalast Tartu rahanduse abilinnapea. Kuid palgapäev on uuringu autorile olemata ja töö vastu võtmata.

Kolmapäeval lükkas majandus- ja kommunikatsiooniministeerium asekantsler Ahti Kuninga allkirjastatud teavituses uuringu "Maanteedel veetavate kaupade modaalne nihe raudteele" paranduste tegemiseni tagasi ja leidis, et see ei vasta lepingus kirjeldatule. Puudusi on loetletud mitmesuguseid, kuid muu hulgas heidab ministeerium ette loomevargust, plagiaati.

"Lahenduste kohta ei ole töös midagi välja toodud või väga üldised või teoreetilised seisukohad. Sealhulgas baseerub suur osa tööst Ülo Vooglaiu raamatule "Elanikust kodanikuks. Käsiraamat isemõtlejale" algallikale viitamata ehk tegu on plagiaadiga, mis mõjub negatiivselt kogu töö usaldusväärsuse, professionaalsuse ja ka teostaja tõsiseltvõetavuse osas soovida asjatundlikku nõu töö tellijale (riigile) olulise arengu ellu kutsumiseks pakkuda," seisab kirjas.

Lisaks on viidatud, et veel esineb Vooglaiu ühe teise kirjutise viitamata tsitaate ja viiteta on tsiteeritud ka väävliteemat merenduses käsitlevat magistritööd. "Palume kogu plagiaat tööst kõrvaldada," on ministeeriumi kirja üks palve.

Humala koostatud uuringu töötas läbi ministeeriumi transpordi arengu ja investeeringute osakonna ekspert Johann Peetre. "Eeldaks ikkagi, et kui tegu on modaalnihke uurimusega, siis konsulteeritakse vastavate ettevõtetega, vaadatakse asjasse puutuvaid Euroopa Liidu dokumente, tehakse muud arvulist analüüsi. Kuid suures mahus oli kasutatud Ülo Vooglaiu teoseid, mis ei ole kaubaveoga mitte kuidagi seotud," leidis Peetre. "Suur osa tööst oli tehtud asjaga mitte seotud teemadel."

Priit Humal tõrjus kriitikat ja enese sõnul ta plagieerinud pole: kõik kasutatu on kirjanduse loendis, kuid võibolla on vaja lisada teksti viiteid.

Ta kommentaar pärast ministeeriumi kirja lugemist oli: "Mingeid sisulisi märkusi ei ole, neile ei meeldi töö tulemus. Mis puutub plagiaati, siis Ülo Vooglaiuga oleme selle töö tegemise käigus palju suhelnud ja see oli Ülo mõte, et ühiskondlikke protsesse peaks kajastama, ilma selleta ei saa mõista, mis probleemid selle modaalse nihkega on. Ülo vaatas teksti üle, kui see oli valmis, ja ütles, et tema töödele rohkem viidata pole vaja."

"Üks on selge: selle nimel, et raha saada, ei muuda me sõnumit teistsuguseks, selliseks, et neile sobiks," ütles Humal. "Meie lõppjäreldusi oli ju, et kasvõi tänasel päeval oleks võimalik kaup maanteelt raudteele viia, aga keegi peab selle hinnavahe, 2000 eurot konteineri kohta, kompenseerima. Ei midagi võimatut, aga kas sellel on mõtet."

Vastust võlgu ei jää ka Peetre: "Tundus, et autor oli kinni jäänud oma eelnevatesse arvamustesse. On teada, et autor on Rail Balticu suhtes kriitiline, kuid uurimust peaks tegema objektiivselt."

Peetre sõnul oli töömahuks kokku lepitud 370 tundi, aga riik ei saanud uuringust vastuseid, mille uurimisega autor lepingut sõlmides nõus oli. "Palume kogu plagiaat tööst kõrvaldada, on ministeeriumi kirja üks palve."