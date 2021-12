Karis ei lähe samuti poliitilistel põhjustel Pekingi olümpiamängudele

Otepääl kahevõistluse MK-etappi vaatamas käinud Kairis ütles intervjuus Kanal2-s, et ta otsustas koos teiste lähiriikide riigipeadega Pekingi olümpiamängudele mitte minna, vahendas Postimees.

Neljapäeval ütles valitsuse pressiesndaja ERR-ile, et valitsus ei ole arutanud, kas ja kes Eesti liidritest Pekingisse sõidab. Sama tunnistas välisministeerium.

Kultuuriministeeriumi pressiesindaja Hannus Luure rääkis ERR-ile, et ministeerium on kutse saanud ning minister ja spordi asekantsler võiksid minna Eesti sportlasi toetama, kuid praegusel ei saa ta öelda, kas kultuuriminister Tiit Terik või asekantsler Tarvi Pürn Hiinasse sõidavad.

ERR-ile teadaolevalt võib Eesti otsus sõltuda ka Euroopa Liidu ühisest positsioonist, mida võidakse arutada järgmisel nädalal väliministrite kohtumisel.

Mitu riiki on teatanud, et nende poliitikud korraldavad Pekingi olümpiamängudele poliitilise boikoti. Nende seas on näiteks USA, Austraalia, Suurbritannia, Kanada. Prantsusmaa aga on teatanud, et ei ühine boikotiga.

"Bideni administratsioon ei saada Pekingi 2022. aasta taliolümpiamängudele ühtegi diplomaatilist esindajat. Otsus on tingitud Hiinas aset leidvate inimõiguste rikkumistega ja uiguuride genotsiidiga," ütles Valge Maja pressiesindaja Jen Psaki sel nädalal.