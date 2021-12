Ukraina süüdistab Saksamaad NATO relvavarustuse tarnete blokeerimises

Ukraina kaitseminister Oleksi Reznikov süüdistas Saksamaad, et Berliin blokeeris novembris NATO relvavarustuse tarnimise Kiievile. Uue Saksamaa valitsuse seisukoht relvatarnete suhtes pole veel selge.

"Berliin pani eelmisel kuul veto droonitõrjerelvade ja snaipritõrjesüsteemi ostmiseks NATO kaudu," ütles Reznikov ajalehele Financial Times.

Saksamaa hiljem siiski lubas droonitõrjerelvade müümist, kuna pidas seda mittesurmavaks relvastuseks.

"Nad ehitavad endiselt Nord Stream 2 torujuhet ja samal ajal blokeerivad meil kaitserelvade ostmist. See on väga ebaõiglane," ütles Reznikov.

Saksamaa eelmine valitsus blokeeris surmavate relvade tarnimist Ukrainale. Saksamaa uue valitsuse seisukoht selles suhtes pole veel selge. Saksamaal vastutab relvaekspordi heakskiitmise eest majandusministeerium. Ministeerium keeldus pühapäeval kommentaaride andmisest.

Kiiev püüab parandada oma sõjalist võimekust. Lääneliitlased on siiski ettevaatlikud, kartes, et Venemaa võib relvade tarnimist Ukrainale pidada provokatsiooniks. Ukraina proovib hankida õhutõrjesüsteeme, elektroonilist sõjavarustust ja küberkaitsevarustust, teatas Financial Times.

"Pärast kõnelusi oma kolleegidega olen väga optimistlikus meeleolus USA-lt ja teistelt lääneliitlastelt rakettide ja kaitserelvastuse hankimise suhtes," ütles Reznikov.

Reznikov siiski ei kinnitanud, kas varustus jõuab kohale piisavalt kiiresti, et ära hoida täiemahulist Venemaa sissetungi. Lääneriikide juhid ähvardavad Venemaad ka karmide majandussanktsioonidega, et veenda Moskvat loobuma edasisest agressioonist Ukraina vastu.

G7 välisministrid tegid pühapäeval avalduse, milles kutsusid Moskvat üles olukorda lahendama diplomaatiliste kanalite kaudu. "Venemaal ei tohiks olla kahtlust, et edasisel sõjalisel agressioonil Ukraina vastu oleksid tohutud tagajärjed," seisis avalduses.

Reznikovi sõnul on lääneliitlaste kartus Putinile vastu astuda ekslik. "Venemaa mitte provotseerimine, see strateegia ei tööta ega hakka ka töötama," ütles Reznikov.