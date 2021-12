Aas: energiahindade alla toomiseks on vaja rakendada mitut meedet korraga

Aas ütles riigikogu ees poliitilises avalduses, et energiakriis on tugevalt mõjutanud inimeste toimetulekut. "Kui me üheskoos midagi ette ei võta, jäävad igakuised hinnašokid meid saatma," sõnas ta.

Aas juhtis tähelepanu, et ei lähe enam kaua kuni energia hinnatõus jõuab ka toiduhindadesse ja hakkab mõjutama töökohti.

Minister kutsus üles erakondi tegema koostööd, et töötada välja pikaajalisi lahendusi, kuid esialgu tuleb leida ka ajutisi lahendusi. "On vaja ka laiapindseid meetmeid, on see käibemaksulangetus või lagi börsihindadele, aga neid tuleb rakendada korraga, sest vaid nii on need mõjusad," rääkis ta.

Pikemate lahendustena toetab riik taastuvenergia suuremat kasutuselevõttu, kuid Aas märkis, et vaja on tegeleda ka juhitava energiaga. "Need otsused puudutavad taastuvenergia tootmist, aga peame leidma ka pikaajalise lahenduse juhitavatele võimsustele," rääkis ta.

Valitsuse kokku kutsutud tuumaenergia töörühm teeb tuumaenergia kasutusulevõtu kohta analüüsi, kuid Aasa sõnul võiks ka seda protsessi kiirendada. "Me vajame nii pikaajalisi meetmeid, kui otsuseid lühiajaliste meetmete osas," ütles ta.

Aasa sõnul peab ta praegu kõige olulisemaks kiireid meetmeid ehk maksude langetamist ja toetusi.

"Meetmeid tuleb rakendada kompleksselt, siis nad aitavad. Me võime öelda nii, et iga meetme osa on umbes 10 protsenti [elektri hinnast] ja kui neid meetmeid on mitmeid, siis see 10 protsenti kumuleerub. Ja kui see kokku on seal 20, 30 või 35 protsenti, siis see tegelikult on juba ka abi inimestele," ütles Aas.