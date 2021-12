Eesti ettevõtjaid häirib teadmatus Euroopa Liidu kliimapaketi mõjudest

Euroopa Liidus on küll üldised eesmärgid kliimaneutraalsuse saavutamiseks seatud, kuid puudub veel kõikehõlmav analüüs ja plaan, kuidas nendeni jõuda. Eesti on kujundamas oma arvamust Euroopa Liidu Eesmärk 55 (Fit for 55) kliimapaketi kohta.

Riigikogu majanduskomisjoni esimehe Kristen Michali sõnul sõnastab majanduskomisjon oma seisukoha seoses Eesmärk 55 teisipäeval. Esmaspäeval ettevõtjatelt saadud tagasiside näitab tema sõnul, et üleminekut kliimaneutraalsusele eesmärgina pooldatakse, kuid oluline on seda teha jõukohases tempos.

"Eesti eesmärk peab olema läbirääkimistel seada sellised eesmärgid, et need oleks jõukohased, saavutatavad ja realistlikud. Ettevõtluse poole pealt tänane tagasiside ütleb, et osa sektoreid peab seda jõukohaseks ja võimalikuks, osa sektoreid ütleb, et nad ei pea realistlikuks seda selle ajaga saavutada. Eks tuleb vaadata, kuidas need tükid omavahel suhestuvad, sest ühes kohas kokku võttes on teises kohas võimalik leebemalt toimetada," lausus Michal.

Üks suuremaid murekohti ettevõtjatele on aga teadmatus mõjudest, mis kaasnevad kliimaneutraalsusele üleminekuga.

"Üksikute valdkondade mõjuhinnangud on tegelikult tegemata ja lisaks sellele on tegemata veel valdkondade tervikmõju analüüs. Puudulikult on tehtud põlevkivisektori mõju analüüs ja väga raske on läbi selle hinnata Euroopa Komisjoni ettepanekuid ja neid põhimõtteid, millega Eesti läheb läbirääkimistesse," rääkis VKG tehnikadirektor Meelis Eldermann.

"Mida majanduskomisjoni pool ja ettevõtjad ootavad, on ikkagi, et me saaks natuke terviklikuma pildi, mida meie jaoks tähendab, kui me hakkame kliimapoliitikas nüüd kuhugi poole liikuma. Kuidas need eesmärgid omavahel kokku käivad, milline tegevus millist asendab, mis see kokkuvõttes maksma läheb. See on hästi suur protsess, kus on erinevate osade omavaheline suhe veel paika loksumata," lausus Michal.

Keskkonnaministeeriumi hinnangul jätab Euroopa Liit eesmärkide elluviimiseks liikmesriikidele piisavalt paindlikkust ja nii tasub mõjusid hinnata siis, kui Euroopa Liidu tasandil on raamistik selgemaks saanud. Seejärel saab ka analüüsida, milline on Eestis parim Eesmärk 55 teekond.