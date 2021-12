Töötute arv on aastaga kahanenud üle 12 protsendi

Eestis on aastatagusega võrreldes registreeritud töötuse osakaal tööjõust kahanenud 12,4 protsenti, kõige kiirem kahanemine on toimunud Hiiumaal, kus see ulatus pea 30 protsendini.

Kui aasta tagasi oli registreeritud töötuid Eestis 49 407, siis 31. oktoobri seisuga oli neid 43 701, mis on 12 protsenti vähem. Võrreldes tänavuse septembriga kahanes töötute arv protsendi võrra.

Harjumaal kahanes registreeritud töötus 10,3 protsenti, sealhulgas Tallinnas 11,1 protsenti. Kõige kiiremini kahanes töötute arv Hiiumaal, kus aasta tagasi oli registreeritud töötuid 225, tänavu 162 ehk 28 protsendi võrra vähem.

Ida-Virumaal kahanes registreeritud töötus aastaga 18,4 protsenti, kuid töötuse osakaal on seal endiselt Eesti suurim, 10,5 protsenti. Harjumaal on registreeritud töötuse osakaal tööjõust 6,5 protsenti, mis on sama, mis Tallinnas; Tartumaal on osakaaluks 5,5 protsenti.

Kõige väiksem on töötuse osakaal Hiiumaal (3,6 protsenti), järgnevad Jõgevamaa (4,3) ja Saaremaa (5,0).

Ida-Virumaa kõrval on töötuse osakaal kõrge veel Valgamaal (8,7 protsenti) ja Põlvamaal (7,6).

Töötutoetuste saajate arv kahanes aastaga 3,2 protsenti ehk 274 võrra.

Töötuna arvele võtmiseks peab inimene olema vähemalt 16-aastane, kuid noorem vanaduspensionieast.