Koroonaravimite tarneaeg on endiselt lahtine

Haigekassa pressiesindaja Sander Rajamäe tunnistas ERR-ile, et ammendavaid vastuseid on veel vara anda.

"Hetkel ootame, kas ja millal molnupiraviir saab müügiloa – see võib juhtuda lähinädalail. Samas ajaraamistikus on Euroopa Komisjon välja kuulutamas ühishanget, praegu käivad komisjoni tasemel läbirääkimised. Kui see hange välja kuulutatakse, osaleb Eesti selles. Molnupiraviiri kogused on pigem tagasihoidlikud, sest ootame parema efektiivsusega ravimeid," ütles Rajamäe.

Kui aga Merck Sharp & Dohme'i toodetav molnupiraviir Eestisse jõuab, tarnitakse see terviseameti lattu, kust hulgimüüjad ja apteegid seda omakorda osta saavad.

Ravim kantakse soodusravimite nimekirja pärast müügiloa saamist ja seejärel saab seda retseptiga välja kirjutada iga arst. Ravimit võib välja kirjutada riskigrupi patsientidele, kel on kas kõrge iga, ülekaal, kaasuvad haigused vms.

"Patsient tasub ravimi eest 2,50 eurot," täpsustas Rajamäe.

Teine koroonaravim paxlovid võib saada Euroopa Ravimiameti soovituse müügiloaeelseks kasutamiseks.

"Tootja ei ole veel ei eelhindamise ega müügiloa taotlust esitanud," lisas Rajamäe.