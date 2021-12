Saaremaa punahirv sai nime ja GPS-saatja

Nimelt esmakordselt Eestis ja kogu Baltikumis kaelustati esialgu üks punahirv GPS saatjaga, et jälgida kui suurel territooriumil hirved tegelikult ringi liiguvad, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Lähiajal peaks GPS-kaeluse saama ka lisaks veel neli hirve üle Saaremaa. Koos kaelusega sai vististi esimene hirvelehm Eestis ka omale nime - Aina.

Saarte Jahimeeste Seltsi juhatuse esimees Kaido Kaasik ütles, et mõte, et võiks täpsemalt aru saada, kuidas punahirv meie kandis liigub ja kui suur on tema piirkond, on jahimeeste peades mõlkunud juba mitmeid aastaid.

"Teadaolevalt elab Saaremaal kõige suurem punahirve asurkond. Ja sel sügisel kui me saime kokku keskkonnaameti ja keskkonnaagentuuri inimestega, tekkis mõte, et võiksime täpsema info saamiseks mõned hirved ära kaelustada. 13. detsembril meil õnnestus üks hirv kätte saada, rihm kaela panna ja nüüd saame juba täpsemalt jälgida, kui suur on tema piirkond, kus ta elab, kuidas talvine jaht teda häirib ja kus on tema areaal," rääkis Kaasik.

Kaasiku sõnul on plaanis veel neli hirve ära kaelustada. "Varem on ju ka põtru jälgitud ja ka hunte on niimoodi jälgitud. Loomale ta midagi halba teha ei tohiks, ta on suhteliselt turvaline ja peaks olema kaugele nähtav," ütles Kaasik.