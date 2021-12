Riik paneb konkursile kolm 5G sagedusluba

"Tänane otsus paneb punkti väga pikalt kestnud läbirääkimistele, mille taga on seisnud ülikiire interneti ja 5G areng Eestis. Seda teemat on arutatud viimased 2-3 aastat, mitme erineva IT-ministri juhtimisel ning nüüd oleme sellega lõpule jõudnud," ütles minister Andres Sutt.

Sageduskonkursi alustamiseks tuleb ettevõtlus- ja IT-ministril kinnitada ka 5G konkursi tingimused 3,6 GHz sagedusalas. Minister Suti ettepanekul läheb konkursil jaotamisele 3 sagedusluba.

Ministeerium kuulutab sageduskonkursi välja peale elektroonilise side seaduse muudatuste jõustumist, ehk tuleva aasta veebruaris. Seejärel on sideettevõtjatel 60 päeva aega konkursile registreeruda.

"3410–3800 MHz sagedusvahemik on üks olulisemaid 5G sagedusalasid ja on oluline, et selle jaotus võimaldaks tagada parima teenuse kvaliteedi ja annaks võimaluse pakkuda kõiki uue põlvkonna teenuseid," rääkis Sutt.

"Kuna koordinatsioonilepingut Venemaaga ei ole olnud võimalik sõlmida ning arvestades sellest tulenevaid piiranguid sagedusala kasutusele, on sagedusala jaotamine kolmeks võrdseks osas mõistlik kompromisslahendus, mis toetab ka konkurentsi," ütles Sutt.

Sagedusvahemik 3410–3600 MHz jagatakse kolmeks võrdseks osaks suurustega 130 MHz. Täpsemad konkursi tingimused saadetakse sideettevõtjatele arvamuse avaldamiseks lähipäevil.