Esimesed mudilased said oma koroonavaktsiini kätte

Perearstikeskuses olnud lapsevanemad ootasid laste vaktsineerimise võimalust ning kõrvaltoimeid ei karda.

"Meil on juba vanem laps ka, kes on vaktsineeritud ja mõtlesime, et kui nüüd tuleb see võimalus, siis kindlasti tahaks ka nooremale teha," kommenteeris ema Monika.

"Kõrvaltoimeid ei karda sellepärast, et kui nad ka tulevad, siis Covid ise on ju poole hullem või ma ei saa öelda poole hullem, vaid kohe palju mitmeid kordi hullem ja kõrvaltoimed mööduvad iseenesest," põhjendas perearst Karmen Joller.

Esmalt hakkavad 5-11-aastaseid lapsi vaktsineerima eelkõige perearstid. Võimalus on aga olemas ka suuremates haiglates.

"Siin pööratakse nüüd tähelepanu sellele, et oleks kindlasti arsti isiklik lähenemine, et lapsevanem saaks küsida kõiki oma küsimusi perearstilt vahetult," kommenteeris terviseameti peadirektori kt Mari-Anne Härma. "See on hetkel oluline, et luua võimalikult selline turvaline, usalduslik keskkond, kuhu lapsevanemad oma lastega saaksid tulla."

Lapsed saavad Pfizer-BioNTechi vaktsiini, kuid väiksemas koguses.

"See maht on väiksem kui täiskasvanud inimesele, aga doose on ikka kaks tükki," täpsustas Härma. "Nii et esimene tehakse ära ja siis kuue nädala pärast tuleb

kordusdoos teha ja siis loetakse vaktsineerimiskuur lõpetatuks."

Perearst Reet Laidoja sõnul on Tallinna Linnamõisa perearstikeskus laste vaktsineerimiseks valmis ning vabu aegu veel jagub.

"Praeguseks on järgmiseks nädalaks meil ajad avatud ja ka digiregistratuuris on vanemad meid juba üles leidnud. Me vaktsineerime, nii et huvi ikka vaikselt on," kinnitas Laidoja.

Härma sõnas, et lastel on vaktsiini kõrvaltoimeid võrreldes täiskasvanutega vähem.

"Praegu see hinnang on, et kuskil alla viie protsendi juhtudest võib tekkida see ja see kõrvalreaktsioon, aga üldiselt lastel läheb see natuke kergemini kui täiskasvanutel. Selle vaktsiini mõju on praegu juba näha, et see on väga tõhus ja väga hea," kinnitas Härma.

"Raskeid kõrvaltoimeid ei olegi olnud siiamaani ja vaktsineeritud on tänaseks umbes viis miljonit last vanuses 5-11, maailmas. Mina küll väga julgelt lasin

oma lastele selle süsti teha," ütles Joller.