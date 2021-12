Ühistranspordikeskustel pole lootust liinikilomeetrite kärpimisest pääseda

Pärnumaa Ühistranspordikeskuses juhataja Andrus Kärpuk ütleb, et selles mahus liinikilomeetrite vähendamist ei saa teha enne, kui transpordiameti juhataja on käskkirja alla kirjutanud ja nad on sellega tutvunud.

Kärpuki sõnul on liinide optimeerimine ehk mõne liini sulgemine või lühendamine ja teise avamine ühistranspordikeskuse igapäevatöö. Ja unustada ei tohi, et vedajatele peab lepingumuudatustest kolm kuud ette teatama. Pealegi leidis ministeerium hiljaaegu kaks ja pool miljonit lisatoetust, mis võiks ju abiks olla.

"See on viis protsenti lisaks. Pärnul on järgmiseks aastaks praeguste plaanide järgi summa täpselt samasugune kui eelmisel aastal. Me tahaksime ka teada, kas ikka kõiki maakondi koheldakse võrdselt, et kas sellest pisikesest kasust ka Pärnu oma osa saab. Ja kõige parem plaan sellises olukorras ongi jätkata oma igapäevast tööd, mis puudutab liinide optimeerimist, aga uute liinide avamine, see jääb küll mõneks ajaks seisma," nentis Kärpuk.

Transpordiameti peadirektor Kaido Padar ütles, et käskkiri kindlasti tuleb.

"Juba ennemalt on öeldud, et lennu- ja parvlaevaühenduse kulusid me ei puutu, see maht jääb samaks nii väikesaarte kui ka suursaarte vahel. Üle on vaja vaadata ühistranspordikeskuste maht, kaks protsenti kulusid tuleb kokku hoida. Ja see oli tingitud sellest, et sisendhinnad on sel aastal suurenenud ca üheksa protsenti, ja kui number jääb samaks ehk 50 miljoni peale, siis on selge, et kuskilt on vaja üle vaadata. Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium on leidnud 2,5 miljonit, meie palve oli ühistranspordikeskustele leida see neli miljonit kokkuhoidu 47 miljonist kilomeetrist, mida riik tellib," ütles Padar.

Padar lisas, et koosolekud käivad veel kuni jõuludeni.

Minister Taavi Aasal on järgmisel nädalal samuti kavas ühistranspordikeskuste juhtidega kohtuda.