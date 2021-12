Euroopa Ravimiamet andis heakskiidu USA Novavaxi koroonavaktsiinile

EMA ütles, et Novavaxi COVID-19-vastast vaktsiini Nuvaxovid on lubatud kasutada vähemalt 18-aastaste inimeste kaitsepookimiseks.

Nuvaxovid on viies koroonavaktsiin, millele EMA on Euroopa Liidus kasutusloa andnud. EL on varem heaks kiitnud neli vaktsiini: BioNTech/Pfizeri oma, mis moodustab bloki immuniseerimiskava selgroo, aga ka AstraZeneca, Moderna ja Johnson & Johnsoni kaitsesüstid.

Erinevalt BioNTech/Pfizeri, Moderna mRNA-vaktsiinidest, tugineb Novavaxi kahesüstiline vaktsiin traditsioonilisemal tehnoloogial, mis kasutab koroonaviiruse nõrgestatud vormi.