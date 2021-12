Narvas algas laste vaktsineerimine suurema eduta

Narva lapsevanemad ei kiirusta oma lapsi koroonaviiruse vastu vaktsineerima. Teisipäevase seisuga on vaktsineerimisele registreeritud mõned üksikud lapsed. Narva haigla loodab, et olukord paraneb koolivaheajal.

Narva haigla pidi viie kuni 11-aastaste laste kaitsesüstimist alustama täna, kuid keskpäevaks oli digiregistratuuri ootejärjekorras vaid kaks last, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kuna ühes vaktsiinipudelis on kümme doosi, siis selle avamiseks peaks vaktsineerima tulema kümme last päevas, muidu läheb kallis vaktsiin raisku. Praegu eelistavad Narva lapsevanemad kaitsesüstimise kohta küsimusi esitada.

Narva haigla ülemõde Natalja Metelitsa ütles, et telefonikõnesid lapsevanematelt on aga palju.

"Tänagi helistati ja küsiti, kas saab tulla ilma registreerimiseta, küsitakse ka näidustusi ja vastunäidustusi. Kui aga uurime, kuidas teid kirja panna

ja millal tulete, siis öeldakse, et me veel mõtleme," ütles Metelitsa.

"Arvan, et oleks vaja vanematele koolides rohkem infotunde korraldada. Meil on terve grupp meedikuid, kes ettevõtetes vaktsineerimisest rääkimas käivad. Arvan, et lapsevanemad peaksid koolivaheajal vaktsineerimise ikkagi ära otsustama, mitte peale koolivaheaega lapsi vaktsineerima," lisas ta.