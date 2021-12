Rahandusminister: leiame raha paralleeledastusega jätkamiseks

Rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus teatas neljapäeval, et otsib lahendust, et jätkata 2022. aastal ERR-i telekanalite paralleeledastust Levira kaudu.

Pentus-Rosimannuse sõnul otsib praegu valitsus 300 000 eurot, mis on vajalik paralleeledastuse jätkamiseks.

"Seda lahendust me praegu otsime. Eks ta tuli üsna nii viimasel aasta nädalal sellises suurusjärgus väikese üllatusena. Selline summa eelarves tõepoolest mitte mingisugust katet ei oma, aga me sellega tegeleme ja küllap me lahenduse leiame," ütles Pentus-Rosimannus neljapäeval ERR-ile.

Kui paralleeledastus lõppeks, tähendaks see, et ilma HD-pildi vastuvõtuvõimekuseta teleritest kaoks rahvusringhäälingu telejaamade pilt.

Pentus-Rosimannus märkis, et kuigi otsus paralleeledastus mingil hetkel lõpetada tehti juba aastaid tagasi, ei saa seda teha ühe nädalaga ning selle ettevalmistamiseks oleks vaja põhjalikku kava.

"Praegu me otsime ikkagi lahendust, kuidas praegu veel pikendada seda üleminekuperioodi veel niikauaks kuni selline terviklik kava on olemas ja saame kindlad olla, et see ei tule kellelegi üllatusena," lisas minister.

Kui pikk üleminekuperiood olla võiks, peaks Pentus-Rosimannuse sõnul hindama kultuuriminister. "Ma küll praegu arvan, et see võtab veel järgmise aasta ja siis peab üle hindama, kas selleks ajaks on see valmisolek olemas," lausus ta.

Levira: üleminekuks on vaja rohkem aega

Levira juhatuse esimees Tiit Tammiste ütles ERR-ile, et Levira ei ole nädalaga kindlasti valmis paralleeledastust lõpetama.

"See on tegelikult suurem probleem ühiskonnas. See ei ole seotud Levira tehnoloogilise mittevalmisolekuga, vaid pigem inimeste valmisolekuga oma televiisorid välja vahetada või sinna mingisugused HD boksid juurde hankida. Selleks on vaja rohkem aega," ütles Tammiste.

"Täna, kus me oleme pandeemia tingimustes on, on kindlasti väga keeruline tegelikult ka elektroonika müügikettidel hankida selliseid tooteid piisavas koguses piisava lühikese etteteatamisajaga," lisas ta.

Tammiste rääkis, et praegu vaatab igapäevaselt ETV kanaleid vabalevis ca 180 000 vaatajat ning umbes pooli neist ähvardaks paralleeledastuse lõppedes telepildita jäämine.



"Kui me lülitame välja HD-signaali, siis me tegelikult tõmbame Eesti e-riigi arengule ühe väikese piduri peale kindlasti. Neile inimestele tähendab see seda, et nad on mingisuguse aja ilma informatsioonita, nad peavad uuesti oma telereid hakkama häälestama. Ja seda oleks vaja neile tegelikult ennem eelnevalt selgitada, kuidas seda teha ja et mitte paanikat tekitada," lausus Tammiste.

Terik: inimeste ligipääs uudistele on väga oluline

Kultuuriminister Tiit Terik (KE) ütles, et ei tohiks tekkida olukorda, kus aastanumbri vahetumisega pilt mõningatest teleritest kaob.

"Arvestades nii tervisekriisi situatsiooni, kus on oluline info kättesaadavus, arvestades maailmas ärevat julgeolekuolukorda, on ka väga oluline, et inimestel oleks ligipääs uudistele ja informatsioonile," ütles Terik.

Terik rääkis, et on palunud ministeeriumil koostada plaan, kuidas tagada paralleeledastusest loobumise korral sujuv üleminek inimestele, kes potentsiaalselt ilma telepildita võivad jääda. "Sellele peab eelnema pikk ja arusaadav kommunikatsioon," sõnas Terik.

Teriku sõnul arutab valitsus paralleeledastuse küsimust järgmisel nädalal ehk napilt enne uut aastat.