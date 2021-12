Politico: Brüssel taotleb tarnehäirete lahendamiseks erakorralisi volitusi

Tarnehäired piiravad Euroopa Liidu majanduse taastumist. Euroopas algas koroonaviiruse epideemia vastane vaktsineerimine hiljem kui USA-s. Seetõttu pidid EL-i liikmesriigid piirama oma eksporti kauem kui USA. Brüssel muretseb ka, et EL sõltub liiga palju Aasia riikide impordist.

EL impordib 98 protsenti haruldastest muldmetallidest Hiinast. Karmid koroonapiirangud piiravad aga ka Hiina eksporti.

EL-i siseturu volinik Thierry Breton ütles oma töötajatele uusaasta sõnumis, et Brüssel esitab uue seaduse kevadel, vahendas Politico.

"Seadus koosneb meetmete paketist, mida saab kriisi ajal tarneahelate varustuskindluse tagamiseks aktiveerida," kirjutas Breton.

See võib tähendada ekspordikontrolli ja EL-i volitusi nõuda ettevõtetelt teavet tootmise, varude ja tarneahelate kohta. See hõlmaks ka meetmeid, et mitmekesistada tarneallikaid, hindas Politico.

EL-i ametnike sõnul hõlmab ettepanek ka meetmeid, mille eesmärk on vähendada EL-i sõltuvust Hiinast.

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen vihjas oma kõnes samuti uuele seadusele. "Brüssel töötab ühtse turu hädaolukorra instrumendi kallal, et tagada kaupade, teenuste vaba liikumine alati, kui ilmneb kriitiline olukord," ütles von der Leyen.