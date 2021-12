FT: vastuoluline kaevandusprojekt lõhestab Serbia ühiskonda

Maailma üks suurimaid kaevandusfirmasid Rio Tinto tahab Serbiasse rajada suurt liitiumi kaevandust. Täisvõimsusel suudaks kaevandus tarnida 58 000 tonni liitiumkarbonaati aastas. Sellest kogusest piisaks umbes miljoni elektriaku tootmiseks, teatas Financial Times.

Keskkonnaaktivistide survel võttis Loznica kohalik linnavolikogu hiljuti tagasi kaevandamisloa otsuse. Vucic toetab kaevandusprojekti, kuid lubas ära kuulata mõlemad osapooled.

"Oleme valmis kuulama mõlemat osapoolt, kui see pole võimalik, ei lähe me projektiga edasi," ütles Vucic ajalehele Financial Times.

Rio lubas kaevanduse rajamisse investeerida 2,4 miljardit dollarit. Firma teatas, et ei loobu arendusest ja lubas jätkata dialoogi kohalike inimestega. Rio väidab, et kaevandus ei ohustaks keskkonda.

"See oleks üks kaasaegsemaid kaevandusi maailmas, see järgiks kõrgeid keskkonnastandardeid," ütles Rio tippjuht Sinead Kaufman.

Keskkonnaaktivistid aga ei usu Rio lubadusi.

"Kakskümmend kaks küla kaoks kaevanduse tõttu täielikult. Liitium võib muuta ülejäänud maailma puhtamaks ja see võib aidata lääneeurooplastel end hästi tunda. Siin tekiks aga prügimägi, mis hävitaks meie elukorralduse," ütles kohalik keskkonnaaktivist Marijana Petkovic.

Serbia on üks Euroopa vaesemaid riike. Belgrad loodab, et liitiumi kaevandamisest saab riigi majanduse alustala. Samuti tahab Serbia arendada riigis elektrisõidukite akude tootmist.

Keskkonnakaitsjad väidavad, et liitiumi kaevandamine ei tooks kasu kohalikele inimestele. "Kaevandus toob serblastele sama palju kasu, kui teemandid kongolastele," ütles kohalik keskkonnakaitsja Savo Manojlovic.

Rio kaevandusprojekt on seotud ka geopoliitikaga. Serbias tahavad mõjuvõimu suurendada nii Hiina, Venemaa kui ka Euroopa Liit. Saksamaa autotootjad tahavad toota akusid Euroopas ja vähendada nii oma sõltuvust Hiina impordist.

Vucici sõnul teeb ta kaevandusprojekti osas koostööd EL-iga.

"Meil on Hiinaga hea koostöö, kuid oleme valmis EL-iga sõlmima lepingut. Soovime, et EL arendaks siin kogu väärtusahelat, kaevandamisest kuni uute autode tootmiseni," ütles Vucic.

Liitiumi hind tõuseb viimaste aastate kiiremas tempos. Hinnatõusu põhjustab suurem nõudlus elektrisõidukite järele ja globaalsed tarnehäired. Euroopa riigid tahavad seetõttu tagada paremat juurdepääsu strateegilisele ressursile.