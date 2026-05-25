Bardella lubas valimisvõidu korral EL-is jõulisemalt riigi huve kaitsta

Prantsusmaa populaarseima partei Rahvusliku Liidu (RN) võimalik presidendikandidaat Jordan Bardella andis intervjuu väljaandele Le Point ning tutvustas oma kavandatavat Euroopa Liidu suunalist strateegiat. Bardella ütles, et parempopulistide juhitud Prantsusmaa ei lahku EL-ist, kuid hakkab jõulisemalt oma huvide eest seisma.

Prantsusmaal toimuvad 2027. aastal presidendivalimised ning küsitluste järgi võib Bardella valimised võita. Ta soovib, et Prantsusmaa jääks Euroopa Liitu, kuid vaidlustaks süstemaatiliselt selle õiguslikke, poliitilisi ja rahalisi otsuseid.

Intervjuus viitas Bardella korduvalt Saksamaa pretsedentidele, et õigustada oma kavandatavat poliitikat.

"Kui sakslased tahavad oma huve kaitsta, siis olenemata sellest, kuidas nad seda teevad, see õnnestub neil. Meie pole kunagi sama suutnud teha," ütles Bardella.

Bardella tegi ka ettepaneku korraldada põhiseaduslik referendum, mis kehtestaks Prantsusmaa riigisisese õiguse ülimuslikkuse EL-i rändeeeskirjade suhtes. Selline samm viiks Pariisi vastuollu Brüsseli ja Euroopa Kohtuga.

"Olen ​​veendunud vabariiklane ja seetõttu pühendunud Prantsuse põhiseaduse ülimuslikkusele ja sellest tulenevalt Prantsuse rahva suveräänsusele mis tahes rahvusvaheliste kaalutluste ees," ütles Bardella.

Bardella lubas karmistada riigi rändepoliitikat, samuti tahab ta menetleda varjupaigataotlusi väljaspool Prantsusmaad.

Samuti soovib ta muuta Prantsusmaa energiapoliitikat, et riik saaks pakkuda ettevõtetele ja elanikele odavamat elektrit sõltumata Euroopa Liidu energiaturu reeglitest. Bardella väitis, et Saksamaa teeb juba sarnaseid erandeid oma tööstuse kaitsmiseks.

"Saksamaa otsustas mõni nädal tagasi pakkuda oma suurematele tööstusettevõtetele subsideeritud elektrit hinnaga 50 eurot megavatt-tunni kohta. Pole mingit põhjust, miks Euroopa suurim majandus võiks pakkuda oma tööstusettevõtetele nii soodsaid hindu, ajal kui Prantsusmaa ei võiks teha sama kogu oma majanduse jaoks, kuigi selle tootmiskulud seda võimaldavad," rääkis Bardella.