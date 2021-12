Suured lennukitootjad: 5G-side kujutab ohtu lennunduse turvalisusele

Maailma kaks suurimat lennukitootjat Boeing ja Airbus kutsusid USA valitsust üles lükkama edasi 5G-telefoniteenuste kasutuselevõtmist. Lennukitootjad väidavad, et 5G-sagedus ohustab õhusõidukite tundlikke elektroonilisi komponente.

Boeingu ja Airbusi tippjuhid hoiatasid oma kirjas, et 5G tehnoloogia võib mõjuda negatiivselt lennukitööstusele. Varem on samuti väljendatud muret, et 5G C-band sagedusspektri side võib häirida lennukite elektroonikat, vahendas BBC.

"5G interferentsid võivad kahjustada lennukite ohutut töötamist," ütlesid Boeingu ja Airbus Ameerika juhid Dave Calhoun ja Jeffrey Knittel ühises kirjas USA transpordiminister Pete Buttigiegile.

Kirjas viitasid lennukitootjate juhid lobifirma Airlines for America uuringule. Uuring väitis, et kui Föderaalse Lennuameti (FAA) 5G reeglid oleksid kehtinud 2019. aastal, siis oleks umbes 345 000 reisilendu ja 5400 kaubalendu hilinenud või tühistatud.

"Airbus ja Boeing on teinud koostööd teiste lennutööstuse rühmadega USA-s, et mõista võimalikke 5G interferentse raadiokõrgusmõõturitele," teatas Airbus.

Detsembris andis FAA välja juhised, milles hoiatati, et 5G interferentsid võivad põhjustada lendude ümbersuunamist, vahendas BBC.

USA telekommunikatsioonifirmad AT&T ja Verizon plaanivad 5G-teenused kasutusele võtta 5. jaanuaril.

AT&T ja Verizon lükkasid juba novembris 5G turuletoomist kuu võrra edasi, et võtta häirete piiramiseks kasutusele ettevaatusabinõud. USA lennundustööstuse rühmad väidavad, et need meetmed pole piisavad.

USA traadita side lobirühm CTIA väidab, et 5G on ohutu. CTIA süüdistab lennutööstust faktide moonutamises.

"5G kasutusele võtmise hilinemine põhjustaks suurt kahju. Selle kasutuselevõtu edasi lükkamine ühe aasta võrra vähendaks majanduskasvu 50 miljardi dollari võrra, meie riik aga alles taastub pandeemiast," teatas CTIA juht Merediht Attwell Baker.