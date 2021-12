Rõtov: majanduskasvust osa saamiseks tasub säästa, õppida ja tarbida kvaliteetmeediat

"Jah, meil on küll elektrihindade ja intresside tõus ning mõõdukas inflatsioon – need on kõik riskid. Aga need riskid ei tühista praegust stardipositsiooni positiivsust. Kui praegu hinnata tulevikku, mida küll ei saa kunagi teha täpselt, siis ma arvan, et järgmine aasta koidab Eesti majandusele ja üldse ühiskonnale väga positiivselt," ütles Rõtov.

Tema hinnangul on praegune inflatsioon tervislik, sest see paneb ettevõtluse käima. "Ja võtame inimese seisukohast – kui inflatsioon on kümme protsenti, aga ka su palk tõuseb kümme protsenti, siis juhtubki see, mida me tahame – jõuame soomlastele järele, hispaanlastest juba läksimegi mööda," lisas Rõtov.

Ligi 30 aastat majanduslehte juhtinud Rõtov märkis, et kui ta räägib suurettevõtjatega Tallinnas või väikeettevõtjatega maakondades, siis pole ta varem sellist aktiivsust näinud: "Nii palju nutikaid noori inimesi suudab midagi teha, luua, ehitada, teenuseid välja mõelda, luua inimestele väärtusi. See on äge!"

Viitele, et Eestis on siiski palju inimesi, kes pole majanduskasvust osa saanud, tunnistas Rõtov, et ka teda teeb murelikuks ebavõrdsuse kasv. Seda probleemi tuleb hakata lahendama, ehkki seda ei saa lahendada kohe, kuna lahendus hakkab paljuski peale haridusest, leidis ta.

"Kui inimesel on väga hea haridus, teadlikult omandatud, soovitavalt reaalharidus, siis on tal ka võimalus tulevikus paremini hakkama saada. Kui sa ise pole seda suutnud teha, siis tee niimoodi, et su lastel oleks selline haridus," rääkis Äripäeva juht.

"Teise asjana tõstaksin kilbile kvaliteetse meediatarbimise. Eestis on liiga palju inimesi, kes teevad oma otsuseid horoskoopide, nõidade, võib-olla ka Uute Uudiste, Objektiivi ja Facebooki teatud uudisgruppide pinnalt. Ma arvan, et inimesed peaksid õppima ja võib-olla me saaksime neid ka õpetada ja aidata kvaliteetset meediat tarbida," lisas ta.

"Sinu sotsiaalne konkurentsivõime, kui sa kvaliteetset meediat tarbid, tõuseb märgatavalt ja praeguses muutuvas ajas on see väga kriitiline. Jah, sa saad majanduslikult paremini hakkama, leiad endale parema töökoha, tunned ennast sotsiaalselt kindlamini ja lõppude lõpuks vaktsineerid ennast ära ka," rääkis Rõtov.

Viitele paljude uute aktsiate toomisest Tallinna börsile, tõdes Rõtov, et see annab võimaluse ka tavalistel inimestel ettevõtjate edust osa saada.

Tema sõnul ei tasu muret tunda nende 100 000 inimese pärast, kes on sel aastal aktsiaturgudele investeerinud, vaid nende 500 000 tulusaaja pärast, kes seda ei tee. "Kui sa muud ei oska oma rahaga teha, pane see indeksifondi. Oleks ka rumalus jätta tegemata pensioni kolmas sammas. Üks päev on veel aega, kui selle aasta sees sinna sissemakse teha, siis saab selle eest veebruaris-märtsis tulumaksu tagasi," õpetas Rõtov.