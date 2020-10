Igor Rõtov pensionireformist: inimestele vabaduse andmine on õige samm

Rõtov ütles "Ringvaates", et riigikohtu otsus, et pensionireform ei ole põhiseadusega vastuolus, on pigem hea uudis, sest nüüd on selgus ning enam pole mõtet rääkida, kas see reform on hea või halb.

"Nüüd on ta lihtsalt ära ja me vaatame, kuidas sellega toime tuleme," lisas ta.

Tema hinnangul annab pensionireform inimestele põhjuse oma pensioni vastu huvi tunda ning paljud on juba saanud elementaarsed algteadmised finantskirjaoskusest.

"Praegu, kus antakse n-ö vabad käed, siis minu meelest see annab väga suure impulsi tegelikult kõigil inimestel natukene järgi mõelda ja ma arvan, et see on lõppkokkuvõttes positiivne," ütles Rõtov ja märkis, et inimesed peavad võtma kasutusele talupojamõistuse ning olukorda süvenema.

Üldiselt on inimestele nende pensioni üle otsustusvabaduse andmine Rõtovi hinnangul hea.

"Helir-Valdor Seedrile võiks õnne soovida, sest enne riigikogu valimisi oli ta üksi, kui selle idee välja käis. Lühikse perioodiga me näeme, et see seadus võeti vastu. Nende (Isamaa) põhiargument on üksikisiku vabadus. Mina hindaks samamoodi - liberaalne põhimõte, et inimesele võib anda õiguse ise otsustada oma asjade üle, mitte teha seda riigikogu saalis. Sellisel juhul ma olen päri," rääkis ta.

"Teistpidi, natuke jääb kripeldama, et kui nende kaudne mõte oli hoopis see, et anda teatud valijagrupile signaal, et kui sa meid valid, siis sa saad kohe mingisuguse nutsu kätte ja seda kasutada, kui see tehti nendel ajenditel, siis me võime selle hoopiski ümber hinnata. Aga minu vaade ehk võib-olla minu taustaga inimesed sageli arvavad teisiti, et pigem üldises plaanis - ma ei räägi kõikidest detailidest - sellised vabadused inimestele anda oli õige samm," lisas Rõtov.