5-11-aastastest on vaktsineeritud seitse protsenti

Detsembri teises pooles ehk vanuserühmadest viimasena algas Eesti 5-11-aastaste laste vaktsineerimine koroonaviiruse vastu - kahe nädalaga on selles vanusegrupis jõutud 7,2 protsendi vaktsineerimiseni.

Kõige rohkem on 5-11-aastasi vaktsineeritud Tartumaal - 11,5 protsenti. Sealjuures on omavalitsustest kõrgeim näitaja Kambja vallas, kus 5-11-aastastest on vaktsineeritud 14,4 protsenti.

Maakondadest ületavad Eesti keskmist ka Hiiumaa 8,8, Jõgevamaa 7,6 ja Harjumaa 7,4 protsendiga. Sealjuures on Tallinnas vaktsineeritud 5-11-aastastest 6,8 protsenti.

Kõige vähem on 5-11-aastaseid lapsi vaktsineeritud Ida-Virumaal, vaid 3,2 protsenti. Võrumaal on vastav näitaja 4,4, Saaremaal 4,8 ja Valgamaal 4,9 protsenti.

Tõsi, arvestama peab ka sellega, et osad perearstid alustavad 5-11-aastaste laste vaktsineerimist alles uuel aastal.

5-11-aastaseid lapsi vaktsineeritakse Pfizer-BioNTech Comirnaty vaktsiiniga, mis sisaldab kolm korda vähem toimeainet kui täiskasvanute vaktsiin.

Vaktsineerimiskuur koosneb kahest doosist, mida manustatakse Eestis immunoprofülaktika komisjoni soovitusel 6-nädalase vahega.

Vaktsiinid jõudsid Eestisse 13. detsembril ja alates 15. detsembrist on neid tarnitud perearstidele ja haiglavõrgu haiglatele. Esimesed 14 000 perearstide ja haiglate poolt tellitud doosi jagati laiali 21. detsembri õhtuks.