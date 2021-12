Putin: Venemaa kaitses 2021. aastal jõuliselt oma huve

"Me kaitsesime kindlalt ja järjepidevalt oma riiklikke huve, oma riigi ja kodanike julgeolekut," ütles Putin telepöördumises. Pöördumine läks eetrisse südaööl Kamtšatka poolsaarel.

Venemaal tähistatakse uue aasta saabumist 11 ajavööndis, alustades Kamtšatkaga ja lõpetades Kaliningradiga.

Putin, kes on Venemaal võimul alates 1999. aastast, väljendas oma pöördumises toetust venelastele, kes kaotasid oma sugulasi COVID-19-le. Venemaa on maailmas üks kõige enam koroonaviirusest kannatada saanud riike.

"See salakaval haigus on nõudnud kümneid tuhandeid elusid. Ma tahan väljendada oma siirast toetust kõigile, kes on kaotanud sugulasi, sõpru," ütles Putin.

Venemaal tuvastati viimase ööpäevaga 20 638 uut koroonaviirusse nakatumist, COVID-19 tõttu suri 912 inimest, teatas reedel kriisistaap.

Pealinnas Moskvas tuvastati ööpäevaga 2739 uut koroonaviirusse nakatumist, suri 69 COVID-19 patsienti.

Ametlikel andmetel on Venemaal COVID-19 tõttu surnud kokku 308 860 inimest.