Haiglaravi vajavad koroonapatsiendid ei põe omikroni tüve

Terviseameti statistika järgi on koroonaviirusega nakatunute arv alates detsembri keskpaigast tõusmas, kuid haiglaravi vajavate patsientide arv on püsinud stabiilsena. Kui novembri keskpaigas vajas haiglaravi üle 600 patsiendi, siis jaanuari alguses on neid 230 ringis. Terviseameti hädaolukorra meditsiinijuhi Urmas Sule sõnul saab seda selgitada viiruse omikroni tüve levikuga.

"Meil kõige suurem nakatunute arv on Tartu ja Tartu ümbruse piirkond, aga patsientide hulk, kes haiglaravi vajavad, on pigem siit põhja regiooni poolt ehk siis Harjumaa ja Pärnumaa," ütles Sule.

Lääne-Tallinna Keskhaiglas oli hommikul ravil 53 koroonapatsienti. See on üsna sarnane olnud viimased kaks kuud, kinnitas Lääne-Tallinna Keskhaigla infektsioonikontrolli osakonna juhataja Pille Märtin. Millise viirusetüvega patsiendid haiglas on, pole tema sõnul ravi mõttes oluline.

Lääne-Tallinna Keskhaigla infektsioonikontrolli osakonna juhataja

"Kui patsient vajab hapnikku, kui patsient vajab täiendavat arstiabi, siis seda ta saab sõltumata sellest, kas tal on delta või omikron. Seetõttu haiglaravi vajavatele patsientidele me seda analüüsi eraldi ei tee. Küll võib arvata, et tõenäoliselt on haiglas veel delta saba ja omikroni mõju alles hakkab avalduma," ütles Märtin.

Urmas Sule sõnul on haiglaravi vajadus suur seal, kus domineerib delta tüvi.

"Minul igatahes on hommikuse seisuga informatsioon, et meil haiglaravil viibijatest kellelgi oleks omikroni tüvi välja külvatud, ei ole. Nii et jah, delta tüvega patsiendid on meil valdavalt," ütles Sule haiglaravi kohta.

"Aga juba eelmisest nädalast on meil üle 50 protsendi kõikidest haigestunutest nakatunud omikroni tüvega, mis tegelikult tähendab seda, et omikroni tüvi on juba domineeriv tüvi," lisas Sule üldist nakatumispilti kommenteerides.

Sule sõnul pole teada, kas omikron hakkab vanemaid inimesi haiglasse saatma, sest see pole massiliselt nende seas levinud.

Lääne-Tallinna keskhaigla patsientide seas on praegu enamasti vanemaealised.

"Enamasti küll tõepoolest vanemad inimesed ja suuremalt jaolt on nad ka täiesti mitteimmuunsed, selles mõttes, et nad ei ole kunagi varem põdenud ega ole kahjuks ka vaktsineeritud. See vahekord on umbes üks viiele - viis korda rohkem on neid, kes on vaktsineerimata ja pole ka põdenud. Vähem on neid, kes siiski on vaktsineeritud," ütles Märtin.

Märtin lisas, et vaktsineeritud on haiglaravil kaasuvate haiguste tõttu. Vanim patsient on praegu 100-aastane, noorim aga 32-aastane ja vaktsineerimata.