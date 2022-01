Koolides tuleb taas kõiki õpilasi kaks korda nädalas testida

"Esimesed kaks nädalat, mil lapsed kooli tulevad, peab kindlasti testima kõiki lapsi kaks korda nädalas, sõltumata vaktsineerituse tasemest," selgitas Kadastik.

Kadastik rääkis, et just omikroni tüve puhul on näha, et nakatuvad ka vaktsineeritud inimesed ning seetõttu on mõistlik vähemalt algul testida igaks juhuks kõiki õpilasi.

"Nendes koolides, kus anti testid koju kaasa enne koolivaheaega, oleks väga hea, kui need testid tehakse enne esimest koolipäeva juba kodus hommikul ära, et võimalikult vara asümptomaatilisi lapsi tuvastada," ütles Kadastik.

Ta selgitas, et omikroni tüve puhul on sümptomid võrreldes varasemaga pealtnäha tühisemad: kriipiv kurk, väike nohu või mõnel juhul seedehäired.

Lapsi soovitab haridusministeerium testida juba kodus, kuid lõpliku otsuse, kuidas testimist läbi viia, langetab iga kool ise.

"Koolis testimisel on see eelis, et me kindlasti teame, et lapsi testitakse, aga selle miinuseks on, et siis ta on kooli juba kohale tulnud," rääkis Kadastik. "Kui ta on positiivne, siis on suurem oht, et ta on jõudnud ka kedagi nakatada."

Kadastik kinnitas, et tema teadmise kohaselt on kõik koolid saanud vajaliku hulga teste kõigi õpilaste testimise läbiviimiseks. "Mõned koolid on ise teinud teste liiga palju, nende jaoks tuleb tarne jaanuaris uuesti," täpsustas ta.

Kadastik lisas, et kui nakatunuid on klassis rohkem, tuleks klass saata distantsõppele, kuid vältida tuleks kogu kooli sulgemist.

"Kui on ikkagi näha, et toimub levimine, ehk on juba mitu nakatunut klassis, siis tuleks see klass või vanuserühm saata distantsile," ütles ta, "omikroni puhul võib see osutuda isegi rohkem vajalikuks, sest ta levib nii massiivselt."