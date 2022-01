Pea pooled koolidest on osaliselt või täielikult distantsõppel

Koroonaviiruse omikroni tüve levik on märkimisväärselt tõstnud nakatumist koolides ja nii on pea pooled koolidest kas osaliselt või täielikult distantsõppel. Suur nakatumine on tekitanud ka olukorra, kus koolide kiirtestid on otsakorral.

Haridus- ja teadusministeeriumi küsitluse põhjal on 40 protsenti koolidest kas osaliselt või täielikult distantsõppel. Terviseameti hinnangul kasvab lähinädalatel nakatumine olulisel määral ja nii suureneb ka distantsõppele suundunud koolide ja klasside hulk veelgi. Nii otsustasid mitmed koolid, kes plaanisid jätkata kontaktõppes, suunduda distantsõppele.

"Antud momendil ei jää muud üle, kuna haigestumine on suur, pluss see, et juures on veel RS viirus, siis õigem on katkestada see ahel," ütles Kristjan Jaak Petersoni gümnaasiumi direktor Merike Kaste "Aktuaalsele kaamerale".

"Eelmisel nädalal oli meil distantsõppel esimene kuni neljas klass ja meil oli väga suur lootus, et tänasest saame alustada uuesti kontaktõppega, aga täna, kui lapsed kooli tulid, siis selgus, et 170 õpilasest puudus 87. /.../ Me oleme esitanud terviseametile taotluse, et kool saaks olla selle nädala lõpuni distantsõppel, sest lisaks haigestunud õpilastele on meil haigusega kodus ka seitse õpetajat, mis on üle kolmandiku meie õpetajatest," rääkis Kambja Ignatsi Jaagu kooli direktor Marika Karo.

Viiruse levikut koolides on aidanud pidurdada kiirtestimine. Omikroni tüve levides on aga hoolimata testimisest koldeid ja nakatunuid märgatavalt lisandunud. Kuigi haridus- ja teadusministri Liina Kersna sõnul võiks distantsõppe vältimiseks ideaalis koolides, kus viirus kiirelt levib, nii õpilasi kui ka õpetajaid iga päev testida, siis riigil sellise testimise korraldamiseks võimekust ei ole.

Mitu kooli on otsustanud turvalisuse tagamiseks koolipere soovituslikust kahest korrast rohkem testida ja nii on testid hoopis otsa saamas. Ministeeriumi andmetel on olukord kriitiline 20 protsendis koolidest.

"Praegu on järel 1500 testi, see on kaheks testimiskorraks. Meil on 750 õpilast ja 45 õpetajat ehk kaks korda saame testida veel. Oleme testinud kõiki õpilasi, sest haigestuvad omikroni tüvesse praktiliselt mõlemad võrdselt, nii vaktsineeritud kui ka vaktsineerimata," rääkis Kaste.

"Täna allkirjastasin olemasoleva raamlepingu lisa ja me saame miljon kiirtesti järmisel nädalal koolidele juurde pakkuda ja eelkõige just nendele koolidele, kus täna on kiirtesti puudus," kinnitas haridusminister Liina Kersna.