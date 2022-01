Macron: Prantsusmaa hakkab vaktsineerimata inimesi "tülitama"

"Ma tõesti tahan neid "tülitada" ja me jätkame seda - lõpuni," ütles Macron Prantsusmaa ajalehele Le Parisien.

Macron lisas, et kuigi ta ei vaktsineeri "jõuga", loodab ta inimesi julgustada "piirates nii palju kui võimalik nende juurdepääsu ühiskondlikule elule".

"Ma ei saada [vaktsineerimata inimesi] vangi, aga alates 15. jaanuarist ei saa te enam restoranis käia, te ei saa enam kohvi jooma minna, te ei saa enam teatris käia, ei saa enam kinno minna," rääkis Macron.

Parlamendis käib arutelu eelnõu üle, mis keelaks vaktsineerimata isikutele suure osa avalikust elust. Seadus loodeti sel nädalal hääletusel heaks kiita, kuid see on vihastanud vaktsiinivastaseid. Mitmed Prantsusmaa parlamendiliikmed on öelnud, et nad on saanud sellega seoses tapmisähvardusi.

Macroni sõnavõtt kutsus esile opositsioonipoliitikute tugeva reaktsiooni.

"Ükski tervisehäda ei õigusta selliseid sõnu," ütles parempoolsete vabariiklaste juht senatis Bruno Retailleau. Ta lisas: "Emmanuel Macron ütleb, et on õppinud prantslasi armastama, kuid tundub, et eriti meeldib talle neid põlata."

Paremäärmuslaste liider Marine le Pen säutsus: "President ei tohiks seda öelda... Emmanuel Macron pole oma ametit väärt."

Samal ajal kirjeldas vasakpoolne poliitik Jean-Luc Melenchon seda "hämmastava ülestunnistusena". Melenchoni sõnul on vaktsineerimispass kollektiivne karistus isikuvabaduse vastu.

Koroonaviirusega naktumine Prantsusmaal kasvab. Teisipäeval teatati riigis 271 686 uuest päevasest nakatunute arvust – see on suurim Prantsusmaal registreeritud päevaste nakatumiste arv alates pandeemia algusest.

Emmanuel Macron ei ole veel ametlikult teatanud, kas kandideerib aprillis toimuvatel presidendivalimistel teiseks ametiajaks, kuid ütles teisipäevases intervjuus ajalehele Le Parisien, et soovib seda ja täpsustab oma otsust "kui tervislik olukord seda võimaldab".