Kasahstani valitsus astus tagasi

Politsei kasutas teisipäeva hilisõhtul pisargaasi ja granaate, et ajada Almatõ peaväljakult välja sadu meeleavaldajaid ning kokkupõrked kestsid tunde. Meeleavaldused kestavad juba kolmandat päeva.

Linna peaväljaku lähedusest, kus asub linnapea kantselei, oli kuulda plahvatusi.

Protestid algasid Mangistau provintsis pühapäeval pärast seda, kui päev varem tühistati autokütuse hinnalaed, misjärel selle hind enam kui kahekordistus.

Väiksemad miitingud toimusid põhjaosas Aktobe linnas, lõunas Šõmkentis ja läänes Oralis. Seal väljendati muu hulgas rahulolematust ka korruptsiooni, töötuse ja madalate palkade üle.

President Kasõm‑Žomart Tokajev kuulutas kolmapäeva varahommikul välja eriolukorra Almatõs ja naftat tootvas Lääne-Mangistau provintsis ning on öelnud, et vägivalla taga on kodu- ja välismaised provokaatorid. Eriolukord kehtib esialgu kuni 19.jaanuarini.

Riigi ajutiseks peaministriks määrati praegune esimene asepeaminister Alikhan Smailov. Senised valitsuse liikmed jätkavad oma ülesandeid kuni uue valitsuse moodustamiseni.

Hommikul valitsuskabineti kohusetäitjatega rääkides andis Tokajev neile ja provintsi kuberneridele korralduse taastada vedelgaasi hinnakontroll ja laiendada seda bensiinile, diislile ja teistele "sotsiaalselt olulistele" tarbekaupadele.

Samuti andis ta valitsusele korralduse töötada välja eraisiku pankrotiseadus ning kaaluda kommunaalteenuste hindade külmutamist ja vaeste perede üürimaksete subsideerimist.