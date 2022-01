Taiwan loob fondi Leedu toetuseks

Taiwan käivitab 200 miljoni USA dollari suuruse fondi, et teha Leedusse investeeringuid. Ühtlasi plaanib Taiwan vastu võtta nii palju Hiina poolt keelatud Leedu kaupu kui võimalik, et näidata Leedule oma toetust.

Taiwani esinduse juht Leedus Eric Huang avaldas lootust, et esimesed investeeringud tehakse loodud arengufondi toel juba sel aastal.

"On aeg teid raskustes aidata," ütles Taiwani asevälisminister Harry Ho-jen Tseng Leedule.

Leedu lubas eelmisel aastal Taiwanil oma nime all esinduse avada. Tavaliselt tegutsevad esindused Taipei majandus- ja kultuuriesinduse nime all. Vilniuses avati sisuliselt Taiwani saatkond. Hiina peab Taiwanit oma mässuliseks provintsiks ja on Leedule nii diplomaatilist kui majanduslikku survet avaldanud.

Leedu president Gitanas Nauseda on öelnud, et Taiwani esinduse lubamine oli viga. Välisminister Gabrielius Landsbergis lükkas kolmapäeval presidendi hinnangu tagasi.

Leedu ettevõtjate sõnul on Hiina katkestanud nende kaupade sisseveo ja eemaldanud Leedu oma tollisüsteemist. Leedul ei ole Hiinaga eriti tihedat kaubavahetust, aga Leedus paiknevad paljud rahvusvahelised ettevõtted, kus valmistatakse näiteks riideid, toiduaineid, mööblit, ning need firmad on huvitatud kaubavahetusest Hiinaga. Näiteks blokeeris Hiina Saksamaa autoosade valmistaja Continental kaubasaadetised, kuna teatud osi valmistatakse Leedus.

Taiwani riiklik tubaka- ja alkoholiettevõte võttis hiljuti vastu 24 000 pudelit Leedu rummi, mille Hiina toll oli tagasi saatnud. Eric Huang ütles, et Taiwan on juba vastu võtnud 120 kaubasaadetist, mille Hiina on blokeerinud.