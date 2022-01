Selgus teadusnõukoja uus koosseis

Teadusnõukoja liikmed on Põhja-Eesti Regionaalhaigla infektsioonikontrolli talituse juhataja ja vanemarst Mait Altmets, Tartu Ülikooli psühhofüsioloogia professor Jaanus Harro, Tartu Ülikooli peremeditsiini professor ning peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituudi juhataja Ruth Kalda, Tartu Ülikooli molekulaarimmunoloogia professor ja bio- ja siirdemeditsiini instituudi biomeditsiini osakonna juhataja Pärt Peterson, Tartu Ülikooli viroloogia kaasprofessor Margus Varjak ning Tartu Ülikooli kommunikatsiooniuuringute professor Triin Vihalemm.

"Oleme koroonaviirusega elanud ja seda tundma õppinud praeguseks pea kaks aastat, kuid see viirus on teatavasti väga dünaamiline. Seetõttu on valitsuse jaoks eriti oluline, et saaksime otsuseid tehes tugineda teadus- ja tõenduspõhisele infole. Teadusnõukoja roll on valitsusele seda sisendit anda. Soovin uue koosseisu liikmetele jõudu oma põhitöö kõrvalt selle ühiskondlikult vastutusrikka ja kohati paratamatult ka pingelise rolli täitmisel," ütles peaminister Kaja Kallas.

Teadusnõukoja juhi Toivo Maimetsa sõnul pidas ta uue koosseisu koostamisel silmas, et esindatud oleksid nii immunoloogia, viroloogia kui ka sotsiaalteaduste valdkonnad, kuid ka arstiteaduse ja laiemalt rahvatervishoiu esindajad.

"Asume tööle ajal, kui maailma on vallutanud koroonaviiruse omikroni tüvi ning värsked teadusandmed muutuvad pidevalt. Esimese ülevaate anname valitsusele juba järgmisel nädalal," rääkis Maimets.

Teadusnõukoda koostab valitsusele ajakohaseid ülevaateid ja analüüse, mis kajastavad SARS-CoV-2 viirusega seotud Eesti ja rahvusvahelisi teadusarenguid ning annab vastavalt vajadusele nõu ka sotsiaalministeeriumile, terviseametile või teistele kriisi lahendamisega seotud asutustele. Samuti töötab teadusnõukoda välja vastuseid valitsuse või valitsuse liikmete püstitatud küsimustele.