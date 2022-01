Jõhvi vallavalitsus soovib, et riik üürimaja ehituse ise ette võtaks

Seni on Kredexi üürimajade programmi toel ehitatud kümmekond üürimaja ja ehituse eestvedajateks on olnud omavalitsused. Jõhvi vald sooviks samuti üürimaja, kus saaksid elada riigiametnikud, õpetajad ja kaitseväelased, kuid vallavanema Maris Toomeli hinnangul selle Jõhvi ehitama riik.

"Ida-Virumaal on väheintegreeritud elanikud ja nende osakaal on suur. Ja nimetatud rahvastiku osa saavad välisjõud poliitiliste eesmärkide saavutamiseks ära kasutada ehk siis kogu see piirkond vajab natuke teist lähenemist. Ma arvan, et see võiks küll olla suur argument, miks riik võiks siin appi tulla," ütles Toomel ERR-ile.

Riigihalduse minister Jaak Aab sooviks väga, et Jõhvi üürimaja kerkiks, kuid teisel põhjusel: "Pigem on see ikkagi inimese eluline vajadus parema elukeskkonna ja eluaseme järgi. Kui me vaatame riigiametnike kontsentratsiooni, siis see on Ida-Virumaal Harjumaa järel teisel kohal, aga neile ei ole korralikke eluasemeid pakkuda ja see probleem pigistab kõiki."

Aabi sõnul ei piirdu üürikorterite vajadus vaid avaliku sektori töötajatega. Üha suurem huvi on ettevõtjatel, seepärast vajab üürimaja ehitus kohapealset eestvedamist.

"Üks ja esimene initsiaator peab olema kohalik omavalitsus. Kas sinna tuleb kaasa ettevõtja või riigiasutus, on juba järgmine teema, ka Jõhvi puhul. Tõenäoliselt tuleb taas Euroopa Liidu regionaalprogrammidest võimalus toetada erinevaid arendusi ja ei ole välistatud ka üürimaja arendus," ütles Aab.

Toomeli sõnul vajaks maakonnakeskus üürikortereid, mis sobiksid elamiseks peredele. "Need üüriturul saadavad korterid on elamiseks inimesele, kes tuleb üksinda, aga täna räägime sellest, et kuidas me saaksime pakkuda sellist headel tingimustel elamispinda nendele, kes sooviksid tulla koos perega. See on eesmärk, et nad saaksid tuua siia lapsed kooli, oma abikaasa tööle, see pilt on natuke laiem," selgitas ta.

Seevastu Uus Maa kinnisvarabüroo Jõhvi esinduse juhi Hannes Halliku hinnangul on Jõhvi piirkonnas korralikke üürikortereid piisavalt ja seni on kõik riigiteenistujad endale elamispinna leidnud. Selleks, et üürilised koos peredega Jõhvi elama jääksid, üürimajast ei piisa, ütles Hallik.

"Et mujalt tööle tulnud inimesed ikkagi sooviksid nädalavahetuseks kasvõi jääda Jõhvi või üldse laiemalt Ida-Virumaale, siis peaksid olema samasugused elutingimused ja vaba aja veetmise tingimused. Kinod, teatrid, kontserdid, väliüritused, jõusaalid, ujulad, hokiväljakud, korralikku toitlustuskohta oleks vaja, või siis ööklubisid noortele. Sellest kõigest on puudu siin, üürimaja seda probleemi ei lahenda," märkis Hallik.

Praegu ootaks Jõhvi vald riigilt 75 ühe- kuni neljatoalise korteriga üürimaja ehitust.