Ukraina sõdurid loodavad Venemaa-USA kõneluste õnnestumist

Separatistidega võitlevad Ukraina sõdurid loodavad, et esmaspäeval Genfis peetavad Venemaa-USA läbirääkimised lõdvendavad pingeid Ukraina-Venemaa piirialadel. Venemaa on piirile toonud suure sõjaväekoondise.

"Tahaksin, et kõik see juba lõppeks, me oleme sellest väga tüdinud," ütles tundmatuks jääda sooviv sõdur infoagentuurile AP. Teise küsitletud sõduri hinnangul on rindejoonel praegu väga vaikne, kuid ta usub, et Venemaa toetatud separatistid alustavad peagi taas sõjategevust.

Ukraina sõdurite sõnul ei ole olukord Donetskis praegu nende teha, vaid sõltub valdavalt suurte poliitiliste jõudude otsustest.

Ainult relvarahu väljakuulutamine pole sõdurite hinnangul tõhus, sest seni on iga relvarahu lõppenud konflikti taaspuhkemisega.

Poliitikaekspertide hinnangul ei ole kõnelustelt läbimurret oodata, sest osaliste erimeelsused on liiga suured ning pinged kõrgeimal tasemel pärast Nõukogude Liidu lagunemist.