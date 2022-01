Aaviksoo: praegu on olukord kehvem kui külma sõja ajal

Aaviksoo hinnangul on Venemaa strateegia sel nädalal toimuvatel läbirääkimistel liitlastega ähvardav.

"Tõenäoliselt enamus inimesi, kes on jälginud vähemalt Moskva avalikku retoorikat, ei näe, et see oleks konstruktiivne usaldusele ülesehitatud läbirääkimiste strateegia. See on selgelt ähvardav strateegia. Kui palju on selles bluffi, otsustavust? See on klassikaline tänavakakluse situatsioon, kui võiks nii pealiskaudselt, aga lihtsalt öelda. Me ei tea," rääkis Aaviksoo.

"Meelekindlus ja usaldus lääneliitlaste poolt on strateegilise tähendusega. Võib näiteks küsida, et üsna tavatult käidi siiski välja need sammud, mis tõenäoliselt järgnevad sõjalise konflikti eskalatsioonile Ukrainas. Ka see tegelikult ei ole väga klassikaline läbirääkimiste taktika, mis näitab ka seda, et läbirääkimised on väiksem osa ja etendus selle ümber, nii sise- kui ka välispoliitiliste toetajate võitmine on oluline osa läbirääkimistest, mis sel nädalal käivad," lisas ta.

"Välisilm" uuris Aaviksoolt, kas praegu on näha demokraatliku ja autokraatliku maailmavaate esimest tugevat suulist kokkupõrget pärast külma sõda.

"Ma arvan küll. Ma arvan, et nii Hiina kui ka Moskva on esitanud liberaalsele demokraatiale tegelikult strateegilise väljakutse. Ma loodan väga, et see ei ole sedavõrd avantüristlik, et ta viib tõepoolest n-ö kuuma vastasseisuni ühel hetkel. Aga paraku ma arvan, et tänapäeval ei saa seda keegi ka välistada. Nii et olukord väga hea ei ole. Ma arvan, et olukord on kehvem kui külma sõja ajal. Sest külma sõja ajal olid tegelikult positsioonid selgemad," vastas ta.

"Ma arvan, et päris palju selgemad. See vastastikune heidutus oli paremini mõistetud. See omas tugevalt sõjalist dimensiooni. Tänapäeval on võitlus hearts and minds'ide võitlusväljal palju olulisem. Sõjaline vastasseis on ainult üks ja võib-olla ka mitte kõige olulisem osa. Euroopa või ka demokraatlike riikide lõhestamine, erisuste, ebastabiilsuse külvamine on üks tegevussuund, kus päris kindlasti on Venemaa teinud "väga head" ja kaugeltki mitte tulemusteta tööd," lisas ta.