Liina Kersna: püüame hoida pea külma, südame sooja ja lapsed koolis

Teame, et uus koroonaviiruse tüvi omikron levib samuti uue hooga - veel kiiremini kui eelmised tüved. Mitmes riigis teevad nakatumisnäitajad enneolematuid rekordeid. Ka Eestis näeme väga kiiret kasvu – tundub, et meil ei ole omikroni hiidlainest pääsu. Peame panema vaimu valmis ning tegema kõik endast oleneva, et viiruse levikut takistada. Kaitstes end ja teisi.

Esiteks – kaks nädalat tuleb testida kogu kooliperet kaks korda nädalas, näiteks esmaspäeviti enne kooli tulekut kodus ning kolmapäeviti. Perearstid ja terviseamet soovitavad testida eelkõige kodus. Kindlasti peab jääma ka koolis testimise võimalus. Aasta lõpp näitas, et kooliperede kiirtestimine aitas hoida koole turvalisemalt avatud ning ka üldine nakatumise tase koolides langes.

Head lapsevanemad, palun hoidke silm peal, et teie kooliealine laps teeks kodus enne kooliminekut testi, kui testid on koju saadetud. Vajadusel selgitage selle olulisust ja juhendage neid. Meie ühine soov on, et lapsed saaksid turvaliselt koolis käia.

Head õpetajad, suur tänu, et olete koolis testimise teinud õpilastele lihtsaks ja huvitavaks.

Teiseks – koolikorraldust tuleb muuta nii, et kontakte oleks võimalikult vähe. Mida vähem klassid omavahel kokku puutuvad, seda vähem saab viirus levida. Palume koolides kasutada nn koduklassi põhimõtet, et lapsed liiguksid üheskoos koolimajas võimalikult vähe. Jätkuvalt on oluline ka see, et tegevused toimuvad kindlates rühmades (n-ö mullides), mille liikmed on püsivalt samad. Kõik koolidevahelised üritused peab edasi lükkama. Kui neid teha, siis vaid kontrollitult.

Kolmandaks – tungiv soovitus on kanda maski, eriti alates seitsmendast klassist. Kriitiliselt tähtis on kanda maski üldkasutatavates ruumides. Riik on kohalikele omavalitsustele eraldanud isikukaitsevahendeid. Kui vaja, saavad koolid koolipidajatelt maske küsida. Samuti on oluline regulaarne kätepesu või desinfitseerimine.

Neljandaks – vaktsineerimine annab jätkuvalt kõige kindlama kaitse. 87 protsenti üldhariduskoolide töötajatest on vaktsineeritud. Samas, vaid veidi alla poole neist on saanud tõhustusdoosi. Andmed näitavad väga selgelt, et tõhustusdoosi saanutel on oluliselt kõrgem kaitse kui neil, kel teisest doosist on möödas rohkem kui kolm kuud.

Head haridustöötajad, palun tehke esimesel võimalusel tõhustusdoos, et oleksite kaitstud. Ka kooliõdedele on antud õigus vaktsineerida.

Ja veel meeldetuletuseks – alates 1. veebruarist kehtivad vaktsineerimistõendid üheksa kuud teise doosi saamisest. Palun vaadake üle, millal teie tõend aegub. Paljudel haridustöötajatel peaks see aeg kätte jõudma märtsis-aprillis.

Vaktsineeritud inimesed ei pea jääma lähikontaktsena eneseisolatsiooni. Lühendasime isolatsiooniaega kümnelt päevalt seitsmele päevale, sest uuringud näitavad, et haigusnähud ilmnevad omikroni tüvega üle 96 protsendi juhtudest seitsme päeva sees, tavaliselt juba mõne päeva möödudes.

Koolides, lihtsustatud karantiini korras, tähendab see seda, et neljandal päeval pärast kokkupuudet haigega, peab võtma ühendust terviseameti kõnekeskusega, kust saab saatekirja ja aja PCR-testi tegemiseks. Kiirtesti positiivse tulemuse saanu peab tegema perearsti saatekirjaga PCR-testi. Kui testi tulemus on negatiivne, saab minna kooli tagasi. Oluline on, et õpilane käiks kolm päeva vaid koolis ja kodus ning väldiks teisi kontakte.

Oleme palun ettevaatlikud. Kui haigus on perekonnas sees, siis peavad jääma eneseisolatsiooni ka vaktsineeritud pereliikmed. Kui lapsel on haigusnähud, siis tuleb ta jätta koju.

Head koolijuhid, kui koolil on võimalik, siis palun andke kodus olevatele lastele võimalus osaleda koolitöös läbi videosilla. Tean, et selline õppimise viis ei ole täiuslik, kuid samas aitab hoida lapsel kooliga sidet ning õppimist joone peal.

Ka õpetajad peavad saama haigusnähtude puhul kodus olla. Vajadusel saab kaasata haridusteaduste üliõpilasi abiõpetajatena või asendusõpetajaid.

Ja kui tunnete, et te ise või kolleegid, õpilased või lapsevanemad võiks saada tuge koolipsühholoogilt, siis koolipsühholoogide nõuandeliinil oodatakse teie kõnesid numbril 1226.

Tänan teid kõiki, et olete nii kannatlikult andnud endast parima, et ka raskel ajal oleks tagatud laste põhiseaduslik õigus saada head haridust.

Neis klassides ja koolides, kus viirus läheb siiski laialdaselt levima, tuleb tõenäoliselt minna lühiajaliselt ka distantsõppele, kuid need otsused peavad olema kaalutletud, põhjendatud ja terviseametiga läbiräägitud. Püüame hoida pea külma, südame sooja ja lapsed koolis.