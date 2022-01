Yle: Venemaa võib ekspordipiirangud kehtestada ka hakkepuidule

Venemaa kehtestas aasta alguses töötlemata okaspuu impordile piirangud. Importpuidust sõltuv Soome metsatööstus kardab, et Moskva laiendab nüüd piirangud ka hakkepuidule.

Praegu pole Venemaa veel hakkepuidu suhtes ekspordikvoote kehtestanud. Soomes on aasta-aastalt Vene hakkepuidu sissevedu kasvanud.

"Vene meedias spekuleeritakse, et okashakkepuidule võivad tulla ekspordipiirangud, hetkel neid pole," ütles Soome metsatööstuse liidu juht Maarit Lindström.

Soome saab nüüd töötlemata okaspuitu importida väikese Vartiuse raudteepiiripunkti kaudu. Praktikas selle sissevedu lõpeb, vahendas Yle.

Suurem osa Soome puiduimpordist tuleb Venemaalt. 2020. aastal importis Soome Venemaalt 9,6 miljonit kuupmeetrit puitu. Ekspordipiirangud võivad seda vähendada 1,5 miljoni tihumeetri võrra.

Soome metsatööstus kasutas 2020. aastal kokku 67 miljonit tihumeetrit puitu.

Lindströmi sõnul on Venemaa piirangud kahetsusväärsed, kuid pole siiski veel märkimisväärsed. "Piirangud on vastikud, kui need ei halva veel midagi," ütles Lindström

Venemaa plaanid okaspuidu eksporti piirata on teada olnud juba kaks aastat. Seetõttu said Soome firmad selleks valmistuda. Siiski üllatas firmasid puiduveo peatumine Saimaa kanalis novembris, vahendas Yle.

Soome metsatööstus sõltub aga Vene hakkepuidu impordist. Lindström muretseb, et Venemaa lisas hiljuti hakkepuidu strateegiliste toodete nimekirja.

"Kui Venemaa on midagi strateegiliste toodete nimekirja kandnud, siis kasvab ka ekspordipiirangute tõenäosus," ütles Lindström.

Venemaa tahab piirata Hiina ebaseaduslikku puidueksporti. Samuti tahab Moskva arendada kodumaist puidutööstust.

"Hiina on selgelt Vene uute piirangute sihtmärk," ütles Venemaa metsatööstuse ekspert Juha Palokongas.

Venemaa importi pole siiski lihtne asendada. Euroopa Liidu regulatsioonide tõttu piiratakse Euroopas raiemahte üha rohkem.