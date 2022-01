Rootsi kaitseminister lubas koostööd NATO-ga suurendada

"Iga õppus muudab koostöö sügavamaks. See on osa pädevuse kasvatamisest, et kriisiolukorras paremini ja ühiselt reageerida," ütles Hultqvist.

Hultqvist kommenteeris ka Venemaa nõudmisi, et rohkem riike ei tohiks enam NATO-sse vastu võtta. "Nõudmised, mis on suunatud üksikute riikide suveräänsuse vastu, on täiesti vastuvõetamatud," ütles Hultqvist.

Hultqvist ütles intervjuus Yle-le, et kuigi julgeolekuolukord on Euroopas pingelisem kui varem, siis Rootsi pole oma NATO joont muutnud. "Rootsi NATO liin on sama, mis varem. Me ei valmistu praegu NATO-ga liituma," ütles Hultqvist.

Rootsi opositsioonijuht Ulf Kristersson kutsus eelmisel nädalal riiki üles järgima NATO liikmestaatuse küsimuses Soome eeskuju. Soome president ja peaminister märkisid oma uusaastatervitustes ära võimaluse NATO-ga liituda.