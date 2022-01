Stoltenberg: NATO ja Venemaa erimeelsusi pole lihtne ületada

Stoltenberg ütles pressikonverentsil, et arutelu Venemaaga ei olnud lihtne, kuid seda enam oli tähtis seda pidada. "Meil oli tõsine ja otsene arutelu Ukraina ja Euroopa julgeoleku kohta," sõnas peasekretär.

"NATO ja Venemaa vahel on märkimisväärsed erinevused ja neid pole kerge ületada. Aga on positiivne, et kõik liitlased ja Venemaa istusid ümber ühe laua ja arutasid tähtsaid teemasid," lisas ta.

Stoltenbergi sõnul kordas Venemaa kolmapäevasel kohtumisel ettepanekuid, mille ta detsembris esitas, nende hulgas NATO itta laienemise peatamine ning vägede viimine alliansi idatiivalt.

Stoltenbergi sõnul kinnitasid liitlased Venemaale NATO avatud uste poliitikat ning iga riigi õigust valida oma tee. Samuti kinnitasid liitlased, et nad ei tagane õigusest üksteist vajadusel kaitsta.

Stoltenberg ütles, et kolmapäevane kohtumine keskendus peaasjalikult Ukrainale, aga NATO tegi Venemaale ettepaneku kohtuda lähiajal uuesti erinevatel teemadel. Tema sõnul ei olnud Venemaa veel nõus kohtumisteks ajagraafikut paika panema, kuid samas ei keeldunud neist.

Stoltenbergi sõnul tahab NATO uutel kohtumistel panna oma konkreetsed ettepanekud lauale. Liitlased tahavad muu hulgas arutada edaspidi, kuidas näiteks suurendada vastastikku õppuste läbipaistvust, vähendada küberohte, samuti arutada Venemaaga relvastuskontrolli, nii traditsioonilise kui ka tuumarelvastuse ja rakettide liigutamise üle.

"Liitlased on valmis olema Venemaaga dialoogis, aga mitte tegema kompromisse oma põhiprintsiipides, et austada riikide suveräänsust ja terviklikkust, et igal riigil on õigus valida oma tee ja et liitlased kaitsevad üksteist," rääkis Stoltenberg.

Stoltenbergi sõnul tuleks taasavada ka vastastikku esindused Moskvas ja Brüsselis.

Stoltenberg ütles, et liitlased kutsusid kolmapäeval Venemaad üles olukorda Ukraina lähistel deeskaleerima ja austama teiste riikide suveräänsust ja territoriaalset terviklikkust. NATO on tema sõnul valmis tegema pingutusi, et leida olukorrale poliitiline lahendus.

Kokkuvõttes oli kohtumine Venemaaga kasulik, sõnas Stoltenberg. Ta rõhutas, et NATO avatud uste poliitikas on kõik liitlased samal meelel, et iga riik saab valida oma tee. "Liitlased on seetõttu üksmeelel, et ainult NATO ja Ukraina saavad otsustada, millal Ukraina alliansiga liitub, mitte keegi teine. Liitlased on valmis toetama Ukrainat teel NATO-sse," ütles ta.

Stoltenberg rõhutas, et NATO ei ole ohtlik. "NATO on kaitseliit. NATO pole agressiivne."

Stoltenberg ütles, et kui Venemaa plaanib uuesti Ukraina vastu jõudu kasutada, siis vaatab allianss üle oma idatiiva tugevdamise. Ta selgitas, et pärast Krimmi annekteerimist suurendas NATO jõude oma idatiival ning tegi seda heidutuseks.

"NATO on seal kaitsmas oma liitlasi, see on heidutus, kaitse ja selle eesmärk on säilitada rahu, mitte provotseerida. Kui Venemaa tahab kasutada Ukraina vastu jälle jõudu, siis me peame vaatama veel üle oma idatiiva tugevdamise."

Peasekretär tõdes, et Euroopas on tõeline oht relvakonfliktiks, kuid selle vältimiseks ongi selle nädala kohtumised tähtsad.