Riisalo liitub Eesti 200-ga

"Kõige sümpaatsem praegu poliitilisel maastikul toimetavatest erakondadest on mulle Eesti 200, nii et kavatsen oma panuse nende arengusse anda," rääkis Riisalo intervjuus ajalehele Eesti Ekspress.

Riisalo kuulus aastatel 2012–2016 Isamaa ja Res Publica Liitu ning aastatel 2012 kuni 2015 oli ta erakonna peasekretär. Kolmapäevahommikuse seisuga Riisalo veel äriregistri andmeil Eesti 200 liige ei olnud.

Riisalo rääkis Eesti Ekspressile, et kui temast sai presidendi kantselei direktor, siis ajakirjanduses spekuleeriti, et nüüd saab Kadriorust Isamaa kontor. "Ei saanud, see jäi presidendi ametnikkonna töökohaks," tõdes.

Kuid nüüd on võimalus poliitikas osalemiseks olemas ja seda kavatseb ta teha Eesti 200 ridades, rääkis Riisalo.

Küsimusele, kas teistel erakondadel pole enam mõtet talle pakkumist teha, vastas Riisalo eitavalt. "Minu siiras veendumus on, et pole mõtet asjatada erakonnas, mille olemuslik suundumus ja ühiskonnakäsitus sulle ei sobi."

Küsimusele kas Eesti 200-ga liitub ka Kaljulaid, vastas Riisalo, et tema pigem soovitab Kaljulaidil osaleda poliitikas, kuid selle otsuse teeb ekspresident ise.