Eesti 200 juhikandidaadid selguvad nädala jooksul

"Kandidaatide esitamise tähtaeg on 15. septembril. Ma tahaksin ja loodan, et tuleb lisaks minule veel kandidaate, et me saame erakonna sees ka debatti pidada," ütles erakonna esimees Kristina Kallas kolmapäeval ERR-ile.

Küsimusele, kas ta teab ka teisi võimalikke kandidaate, vastas Kallas, et ei soovi sel teemal spekuleerida. "Meil on erakonnas inimesi, kes on täiesti võimelised erakonda juhtima. Ja ma loodan, et nad kandideerivad," rääkis ta.

Kallas ütles ka, et ei oska öelda, kas võiks tulla ka mõni kandidaat, kes praegu veel erakonna liige ei ole. Viitele, et räägitud on Kersti Kaljulaidi võimalikust liitumisest Eesti 200-ga, vastas Kallas: "Eks see otsus on jätkuvalt Kersti Kaljulaidi teha. Mina isiklikult arvan, et Kersti Kaljulaid peaks Eesti poliitikasse tulema, teda on Eesti poliitikas väga vaja ja me väga ootame teda enda sekka."

Samas Kaljulaid ise välistas praegu Eesti poliitikasse tuleku.

"Ma olen kogu aeg ja päris pikka aega rääkinud, et see, mida ajakirjanikud üksteisele räägivad – sellel ei ole tingimata pistmist maailmaga. Praegu sellist plaani mul küll ei ole. Ma olen täitsa ausat juttu rääkinud, iga päev keegi küsib. Praegu sellist plaani ei ole," rõhutas Kaljulaid.

Eesti 200 juhatuse liige ja üks asutajaid Margus Tsahkna ütles ERR-ile, et tema kindlasti esimeheks ei kandideeri: "Ei, mul ei ole sellist plaani kandideerida esimeheks."

Samuti juhatusse kuuluv Marek Reinaas andis ebamäärasema vastuse, öeldes, et kandidaate saab esitada kuni 15. septembrini. "Mul on võimalik seda otsustada kuni 15. septembrini. See võimalus avaneb üks kord kahe aasta jooksul, nii et tuleb selle üle tõsiselt järgi mõelda."

Ka Reinaas avaldas lootust, et Kallasele tuleb erakonna esimehe kohale konkurente ning ta lisas, et uusi inimesi võiks erakonnaga ühinema motiveerida võimalus, et see pääseb järgmisse valitsusse.

"Mina arvan, et Eesti 200 on jõudnud sellisesse olukorda, sellisesse arengufaasi, kus me võime öelda, et tegemist on juba erakonnaga, mis räägib tõsiselt kaasa Eesti poliitikas. See tähendab, et see ei ole mingi väikese grupi inimeste hobi, vaid see on reaalne erakond, mis läheb järgmistele valimistele saama rahva käest toetust ja saama rahva käest toetust, et olla valitsuses. Ma arvan, et see on see eeldus, mis lubab arvata, et kandidaate on," rääkis Reinaas.

"Ma siiralt loodan, et üldkogu on selleks ajahetkeks ja paljudele motivaatoriks, kui Eesti 200-ga ühineda ja miks mitte ka kandideerida uude Eesti 200 juhatusse. Ma arvan, et lähimad poolteist kuud toovad kindlasti selles vallas uudiseid," märkis ta.

Eesti 200 kuulutas sel nädalal välja, et erakonna üldkogu toimub 15. oktoobril ning sellel valitakse ka erakonna esimees valimised. Suurema tõenäosusega on positsioonile kandidaate rohkem kui üks, öeldakse Eesti 200 pressiteates.

Üldkogul valitakse erakonnale ka uus juhatus ning uued revisjonitoimkonna liikmed.