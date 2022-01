Kristina Kallas: Riisalo tuleb Eesti 200 riigikogu valimiste kampaaniat vedama

Eesti 200 juht Kristina Kallas ütles ERR-ile, et erakonnaga liitumisest teatanud Tiit Riisalo ei tule lihtliikmeks, vaid temal nähakse kandvat rolli Eesti 200 riigikogu valimiste kampaanias. Kallas vihjas ka, et kui Eesti 200-ga peaks ühinema Kersti Kaljulaid, võiks temast saada erakonna peaministrikandidaat.

Eesti Ekspress kirjutas kolmapäeval, et endine presidendi kantselei direktor ja endine IRL-i peasekretär Tiit Riisalo on kohe liitumas Eesti 200-ga. Kas temast saab erakonna pea- või tegevsekretär, mille kohta on olnud vihjeid?

Me oleme temaga rääkinud, et ta tuleb meie meeskonda töötama riigikogu valimiste peale. Tema täpsest ametinimetusest pole olnud veel juttu, sest täpsem kokkulepe on veel sõlmimisel.

Arvestades, et Riislao tegi 2013. aastal IRL-ile Tallinnas väga eduka kampaania, ta on olnud IRL-i peasekretär, siis ega ta lihtliikmeks ju Eesti 200-sse tule?

Ta on öelnud, et tahab Eesti 200-s järgmiste riigikogu valimiste eel kaasa lüüa ja eks see on tema enda otsustada, kui suure vastutuse ta võtab. Aga selge on see, et ta ei taha olla vaid liige erakonna nimekirjas. Me hakkame järgmisel nädalal riigikogu valimisi ettevalmistavat meeskonda paika panema.

Saan aru, et sinna hakkab kuuluma ka Riisalo. Kes veel?

Kolm-neli inimest. Ka erakonna juhatuse liikmed.

Palju on räägitud, et Eesti 200-ga liitub ka Kersti Kaljulaid, mis tema endise kantseleiülema liitumise valguses on üha tõenäolisem. Kas see sündmus on toimumas lähiajal?

Kersti Kaljulaid peab seda ise otsustama ja ise ütlema. Kutsutud ja räägitud on temaga sellest küll. Eks ta ise ütleb, kas ja millal.

Kui Kersti Kaljulaid peaks liituma Eesti 200-ga, siis ilmselt on tema ambitsioonid suured. Kas Kristina Kallas jätkab sel juhul erakonna esimehena?

Küsid, kes on meil valimistel esinumber? Rolle saab ju olla palju ja neid saab jagada. Ega erakonna üleriigilise nimekirja esinumber ja peaministrikandidaat pea ju üks ja sama inimene olema. Aga nii täpselt pole me temaga asjadest rääkinud. Et Eesti 200 talle sümpatiseerib, seda on ta ise öelnud.

Praegu on selge see, et me alustame juba järgmisel nädalal riigikogu valimiste kampaaniatööga pihta ja kedagi niisama ootama ei jää.