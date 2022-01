Suurbritannia vaktsineerimise eksjuht: koroonasse tuleks suhtuda kui grippi

Dix kutsus üles uuendama Suurbritannia koroonastrateegiat. "Me peame analüüsima, kas tõhustusdoosidega riskigruppide vaktsineerimine on vajalik. Suurbritannia peaks nüüd lõpetama massilise elanikkonnapõhise vaktsineerimise," ütles Dix The Guardiani vahendusel.

Ta rõhutas siiski, et praegu käimasolevat tõhustusdooside kampaaniat ta toetab.

Ta rääkis, et riskigruppidele tuleks töötada välja vaktsiinid, mis sobivad erinevate koroonatüvede vastu.

Dixi sõnul tuleks keskenduda haiguse ohjamisele, mitte enam viiruse levikule. "Tulevikueesmärk on hoida ära raskete viirusjuhtumite progresseerumine riskigruppide seas," lausus ta.

"Peaksime kaaluma, millal lõpetame testimise ja laseme inimestel end ise isoleerida, kui nad tunnevad end haigena, ja naasta tööle, kui nad tunnevad end taas tervena, samamoodi nagu teeme seda halva gripihooajal," rääkis Dix.

Edinburghi ülikooli immunoloogia ja nakkushaiguste professor Eleanor Riley ütles olemasoleva vaktsiini kolmas või neljas doos ei anna väga palju juurde. "Tõendid näitavad, et immuunsus raske Covidi vastu püsib palju kauem. Ainus õigustus teise tõhustusdoosi tegemiseks saaks olla see, kui me näeksime tõendeid selle kohta, et inimesed on viis või kuus kuud pärast tõhustusdoosi raske Covidi-iga haiglasse sattunud.

Peaminister Boris Johnson aga kirjutas, et pandeemiast väljapääsu tagab vaid vaktsineerimine ja tõhustusdooside tegemine.

Samal ajal otsustas Suurbritannia vaktsineerimise ja immuniseerimise ühendkomitee, et neljandat vaktsiinidoosi pole hetkel vaja, sest enamik kolmanda doosi saanud vanemaid inimesi on omikroni tüve vastu hästi kaitstud.

Iisrael on seni esimene riik, kus neljandaid doose inimestele süstitakse. Neid saavad üle 60-aastased ja tervishoiutöötajad, kelle kolmas süst jääb kolme kuu tagusesse aega.

Suurbritannias on koroonasse surnud üle 150 000 inimese.