Toidutootjad ootavad valitsuselt energiakriisi leevendamiseks uusi meetmeid

"Eestis kehtestatud aktsiisimäärad on jätkuvalt kordades kõrgemad nii meie konkurentidest kui ka ELi miinimumtasemetest," ütles põllumajandus-kaubanduskoja juhatuse liige Meeli Lindsaar.

Ehkki Lindsaare sõnul on tunnustust vääriv valitsuse otsus energiakandjate planeeritud aktsiisimäärade tõus edasi lükata ning alandada elektri- ja gaasihindade võrgutasusid, ei ole need tema hinnangul piisavad.

Põllumajandus-kaubanduskoja ettepaneku kohaselt tuleks ajutise meetmena kehtestada elektrile piirhind 80 eurot megavatt-tunnist ja langetada gaasi aktsiisimäär Euroopa Liidu poolt kehtestatud miinimumini.

Koja hinnangul tuleks meetmeid rakendada tagasiulatuvalt eelmise aasta neljandast kvartalist.

Kõrge inflatsioon ning tootmise kallinemine on Eesti toidusektori ettevõtted pannud keerulisse olukorda ja see soosib impordi suurenemist. Lindsaar selgitas, et seeläbi väheneks Eesti tootjate konkrentsivõime.

Põllumajandus-kaubanduskoda tõi välja, et 2020. aasta detsembris oli ühe toidutööstuse elektriarve 15 000 eurot, siis aasta hiljem oli see 150 000 eurot. Seejuures on energiatarbimine olnud sama.

Fikseeritud lepinguga ettevõtjate sõnul on ka neil arved eelmise aasta sama ajaga kasvanud kaks korda ning edaspidi sõlmitavate pikaajaliste lepingute puhul räägitakse hinna kehtestamisest alates 80 eurot megavatt-tunnist.

Sellise piirhinna kehtestamist plaanivad näiteks Holland ja Leedu. Maagaasi aktsiisimäär on Eestis võrreldes Läti ja Leeduga seitse korda kõrgem ning seetõttu tuleks seda põllumajandus-kaubanduskoja hinnangul alandada, et Eesti ettevõtete konkurentsivõimet säilitada.

Lisaks elektri, maagaasi ja mootorikütuste hinnatõusule on kallinenud ka tooraine, pakendid ning jäätmekäitlus, millele lisanduvad tööjõupuudus ja palgakulude kasv. Toidusektori konkurentsivõimet halvendab koja sõnul tõsiasi, et Eesti naaberriigid toetavad oma ettevõtteid oluliselt suuremas mahus.

Energiakriis tähendab omakorda kiiret toiduainete hinnatõusu.