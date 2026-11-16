Piiri sulgemine Venemaaga peatab ka bussiliikluse ja veokite sõidud

Valitsuse plaan sulgeda 1. detsembrist piir Venemaaga peatab ka bussiettevõtete ja kaubaveokite sõidud. Enamik veokeid kasutab sõitmiseks juba Läti piiripunkti, bussireiside puhul see nii lihtne ei ole.

Plaan Eesti ja Venemaa vaheline piir sulgeda sunnib bussiettevõtted liinidest loobuma. Bussifirma Ecolines sõidab praegu kord päevas Tallinn-Peterburi ja Tallinn-Moskva liinil.

"Me peame maha istuma ja natukene arvutama nüüd, et mis see meie jaoks tähendab. Ei ole ainult see, et inimestele tuleb piletite eest raha tagastama hakata, aga see on ka logistiliselt väga suur muutus. Me peame ümber suunama oma transpordivahendid, me peame ümber suunama oma logistilise võrgustiku, seal töötavad inimesed, personali, bussijuhid," ütles Ecolinesi juhatuse esimees Elis Kovaljov.

Venemaale sõidab ka Lux Express. Juhatuse liige Ingmar Roos ütles aga, et liiga suurt kahju piiride sulgemine nendele ei tekita.

"Alates 1. detsembrist toimuma pidavatele reisidele on hetkeseisuga veidi üle 2000 pileti ostetud. Ja õigupoolest selle võimalusega, et piir täielikult sulgub, oleme me pidanud arvestama alates 2022. aastast. Kui see selliselt realiseerub, siis on see olnud risk, millega me oleme arvestanud," ütles Roos.

Venemaa-suunaline veondussektor on eelnevate sõja-aastate jooksul juba märkimisväärselt vähenenud. Kui enne sõda tegid Venemaale vedusid umbes 500 ettevõtet, siis nüüd on selliseid ettevõtteid alles veel vaid alla 50. Veondusettevõtted näevad võimalust Lätis. Läti piiripunkte täna enamjaolt juba ka kasutatakse.

"Vaadates täna Luhamaa ja Koidula läbilaskevõimet veoautodele, kus ööpäevas läheb läbi alla kümne veoki. Need vähesed, kes on jäänud, juba kasutavad Läti piiriületuspunkte. Eesti piiri läbilaskevõime on väga väike," rääkis Eesti rahvusvaheliste autovedajate assotsiatsiooni peasekretär Ermo Perolainen.

Ka bussid võiksid Venemaale läbi Läti sõita, kuid ettevõtete juhtide sõnul nii lihtne see pole.

"Lux Express ei plaani läbi Läti üritada ja minu teada on Läti valitsus teatanud, et nad uusi liinilubasid välja ei anna, neid ka ei pikenda," ütles Ingmar Roos.

"Kui meil ei ole väljastatud liiniluba teatud marsruudile, siis me ei saa lihtsalt muuta päevapealt ja öelda, et me hakkame sõitma kuskilt mujalt. Meil peab olema ikkagi kehtiv dokumentatsioon, kehtivad liiniload, mille alusel me saame toimetada. Kui meil on olemas liiniload läbi Läti, siis me kindlasti seda saame teha ja neid Läti piiripunkte ka teenindada, aga ütleme nii, et kui Euroopa ühisel tasandil võetakse otsus vastu, siis ma ei usu, et ainult Eesti jääb sellega kaasas käima, et ainult Eesti piiripunktid kinni paneb. Minu arvamus on see, et siis lähevad kaasa ka teised Balti riigid," lausus Elis Kovaljov.

Millise otsuse Läti teeb, ei ole praegu veel teada.

"Eks see on Läti otsus, et kõik need piiripunktide sulgemised on iga riigi enda otsus. Muidugi Venemaale oleks see valusam. Vaatame juba ka Eesti piiri sulgemise peale on Kreml väga valulikult reageerinud, nii et pigem jah, tuleks tõsta seda survet ja näidata, et igal teol on mingi tagajärg, mida Venemaa meie vastu teeb," ütles välisminister Margus Tsahkna.