X!

Piiri sulgemine Venemaaga peatab ka bussiliikluse ja veokite sõidud

Majandus
Foto: Sergei Mihhailov/ERR
Majandus

Valitsuse plaan sulgeda 1. detsembrist piir Venemaaga peatab ka bussiettevõtete ja kaubaveokite sõidud. Enamik veokeid kasutab sõitmiseks juba Läti piiripunkti, bussireiside puhul see nii lihtne ei ole.

Plaan Eesti ja Venemaa vaheline piir sulgeda sunnib bussiettevõtted liinidest loobuma. Bussifirma Ecolines sõidab praegu kord päevas Tallinn-Peterburi ja Tallinn-Moskva liinil.

"Me peame maha istuma ja natukene arvutama nüüd, et mis see meie jaoks tähendab. Ei ole ainult see, et inimestele tuleb piletite eest raha tagastama hakata, aga see on ka logistiliselt väga suur muutus. Me peame ümber suunama oma transpordivahendid, me peame ümber suunama oma logistilise võrgustiku, seal töötavad inimesed, personali, bussijuhid," ütles Ecolinesi juhatuse esimees Elis Kovaljov.

Venemaale sõidab ka Lux Express. Juhatuse liige Ingmar Roos ütles aga, et liiga suurt kahju piiride sulgemine nendele ei tekita.

"Alates 1. detsembrist toimuma pidavatele reisidele on hetkeseisuga veidi üle 2000 pileti ostetud. Ja õigupoolest selle võimalusega, et piir täielikult sulgub, oleme me pidanud arvestama alates 2022. aastast. Kui see selliselt realiseerub, siis on see olnud risk, millega me oleme arvestanud," ütles Roos.

Venemaa-suunaline veondussektor on eelnevate sõja-aastate jooksul juba märkimisväärselt vähenenud. Kui enne sõda tegid Venemaale vedusid umbes 500 ettevõtet, siis nüüd on selliseid ettevõtteid alles veel vaid alla 50. Veondusettevõtted näevad võimalust Lätis. Läti piiripunkte täna enamjaolt juba ka kasutatakse.

"Vaadates täna Luhamaa ja Koidula läbilaskevõimet veoautodele, kus ööpäevas läheb läbi alla kümne veoki. Need vähesed, kes on jäänud, juba kasutavad Läti piiriületuspunkte. Eesti piiri läbilaskevõime on väga väike," rääkis Eesti rahvusvaheliste autovedajate assotsiatsiooni peasekretär Ermo Perolainen.

Ka bussid võiksid Venemaale läbi Läti sõita, kuid ettevõtete juhtide sõnul nii lihtne see pole.

"Lux Express ei plaani läbi Läti üritada ja minu teada on Läti valitsus teatanud, et nad uusi liinilubasid välja ei anna, neid ka ei pikenda," ütles Ingmar Roos.

"Kui meil ei ole väljastatud liiniluba teatud marsruudile, siis me ei saa lihtsalt muuta päevapealt ja öelda, et me hakkame sõitma kuskilt mujalt. Meil peab olema ikkagi kehtiv dokumentatsioon, kehtivad liiniload, mille alusel me saame toimetada. Kui meil on olemas liiniload läbi Läti, siis me kindlasti seda saame teha ja neid Läti piiripunkte ka teenindada, aga ütleme nii, et kui Euroopa ühisel tasandil võetakse otsus vastu, siis ma ei usu, et ainult Eesti jääb sellega kaasas käima, et ainult Eesti piiripunktid kinni paneb. Minu arvamus on see, et siis lähevad kaasa ka teised Balti riigid," lausus Elis Kovaljov.

Millise otsuse Läti teeb, ei ole praegu veel teada.

"Eks see on Läti otsus, et kõik need piiripunktide sulgemised on iga riigi enda otsus. Muidugi Venemaale oleks see valusam. Vaatame juba ka Eesti piiri sulgemise peale on Kreml väga valulikult reageerinud, nii et pigem jah, tuleks tõsta seda survet ja näidata, et igal teol on mingi tagajärg, mida Venemaa meie vastu teeb," ütles välisminister Margus Tsahkna.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

uus hooaeg

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

19:52

Naiste hokiliigas võidutsesid Grizzlyz ja Roosa Panter

19:49

VAATA OTSE | Bulgaaria leidis enne poolajapausi viigivärava Uuendatud

19:40

Kaunas: Leedu esitas USA-le ettepanekud alalise baasi rajamiseks

19:09

The League püstitas Eesti võitlusspordi publikurekordi

19:07

Viis EL-i riiki plaanivad rajada Rwandasse väljasaatmiskeskuse

19:00

Aktuaalne kaamera kell 18:30

18:42

Anne Aavik: ERSO ja ringhäälingu sünd on lahutamatult põimunud

18:42

Piiri sulgemine Venemaaga peatab ka bussiliikluse ja veokite sõidud

18:41

ERR Brüsselis: EL-is arutatakse, miks Kallas läbirääkimistelt kõrvale jääb

18:36

Liiv filmist "Sa võid näha kõike": hakkad kahtlema, kas see on päris elu

ringhääling 100

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

15.11

Laupäeva öösel rünnati Vene luureteenistuse tellimusel kaitsetööstusettevõtte Threod hoonet Uuendatud

16:05

Tallinnas Tartu maanteel seiskas liiklusõnnetus osaliselt liikluse Uuendatud

08:59

Kortermaja ühistu sai põlenguvaidluses kindlustusfirma vastu kohtus võidu

15.11

Michal palus ette valmistada Eesti-Vene piiri sulgemiseks vajalikud sammud Uuendatud

07:10

Venemaa näeb Eesti otsuses piir sulgeda russofoobiat

12:30

Kallase roll EL-i läbirääkijana Ukraina rahukõnelustel on küsimärgi all

16:05

Ukraina ründas droonidega Venemaal Ilski naftatöötlemistehast Uuendatud

15.11

Palloson: Venemaa sihib umbes kümmet Eesti kaitsetööstusettevõtet

15.11

Air Balticu ligi 618 000 reisija broneeringuandmed sattusid löögi alla

11:08

Elo Viiding: Juhan Viidingu hüvastijätukirjade lugemine ei ole inimõigus

ilmateade

SPORT

19:52

Naiste hokiliigas võidutsesid Grizzlyz ja Roosa Panter

19:49

VAATA OTSE | Bulgaaria leidis enne poolajapausi viigivärava Uuendatud

19:09

The League püstitas Eesti võitlusspordi publikurekordi

18:27

Gouram käis Saksamaa eest väljakul ja sulges Eesti koondise ukse

loe: kultuur

18:42

Anne Aavik: ERSO ja ringhäälingu sünd on lahutamatult põimunud

18:36

Liiv filmist "Sa võid näha kõike": hakkad kahtlema, kas see on päris elu

18:25

Urmas Lüüs: see on pigem usaldushääletus kui presidendi valimine

18:07

Selgusid Grammyde nominendid

loe: eeter

18:16

Esimese treileri saanud põnevussari "Tüdruk Tallinnast" jõuab vaatajateni 2027. aastal

16:11

Haldi: mind köidab muusika pöörasus ja elujanu

15:31

Hugo Osula pojad: oleme kõvasti pingutanud, et isa varjust välja astuda

13:22

Alika: unistuste nimel ei pea kogu aeg punnitama

Raadiouudised

17:10

Kallase roll USA juhitud Ukraina rahukõnelustel on piiratud

17:05

Taro: Eesti ja Venemaa vahelise piiri sulgemise tõttu tuleb vedajatel oma elu ümber korraldada

15:35

Haridustöötajate liit soovib õpetajatele suuremat palgatõusu kui valitsuse pakutud kolm protsenti

15:20

Raadiouudised (16.11.2026 15:00:00)

12:25

Noori ajendab tegevteenistusse astuma eelkõige sisemine motivatsioon

12:25

Raadiouudised (16.11.2026 12:00:00)

09:55

Läti valitsuse moodustavad Ühinenud Nimekiri ja Rahvuslaste Ühendus

09:55

Eesti Lastearstide Liit palub majandusministril toetada nutri-score´i kasutuselevõttu

09:20

Raadiouudised (16.11.2026 09:00:00)

15.11

Päevakaja (15.11.2026 18:00:00)

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo